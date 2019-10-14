Российских производителей еды признают самыми вредными

Некоторые крупные российские заводы по производству продуктов обязали платить за экологический ущерб наряду с нефтяниками. Согласно списку Минприроды , колоссальный вред для окружающей среды представляют предприятия, которые производят мясо, молоко и сахарную продукцию.

Данные предприятия отнесут к первой категории по уровню негативного воздействия на природу. Отмечается, что туда же входят компании, которые производят бензин для автомобилей. Компаниям с 2024 года придется компенсировать «негативное воздействие» согласно действующим ставкам.

Попавшие в список производства тут же отреагировали. Молокозаводы попросили правительство причислить ко второй категории продуктовые производства, пишет Deita.ru.

Как передает «Коммерсантъ», производителей не пугают большие финансовые затраты на компенсации. Их больше волнует резкое усиление внимание со стороны органов, осуществляющих контроль.

«Нас нужно переместить во вторую категорию в связи с тем, что вред нефти-химических компаний несравним с продовольственными», — считают производители еды.

Ранее сообщалось, что просроченным продуктам из магазинов дадут вторую жизнь. Их планируется направлять на переработку на корм для животных и удобрений.