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ЦБ утвердил перечень системно значимых банков 

Rambler News Service 1 час назад
ЦБ утвердил перечень системно значимых банков
Фото: РИА Новости
Банк России утвердил перечень системно значимых банков, сообщается на сайте ЦБ.
«В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У ''О методике определения системно значимых кредитных организаций'' Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», — говорится в сообщении.
По сравнению с 2018 годом список не изменился. В перечень вошли: Юникредит банк, Газпромбанк (ГПБ), банк ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. ЦБ отмечает, что на долю этих банков приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.
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Компании , Личный счет , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Росбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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