ЦБ утвердил перечень системно значимых банков 

Банк России утвердил перечень системно значимых банков, сообщается на сайте ЦБ.
«В соответствии с Указанием от 22.07.2015 № 3737-У ''О методике определения системно значимых кредитных организаций'' Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», — говорится в сообщении.
По сравнению с 2018 годом список не изменился. В перечень вошли: Юникредит банк, Газпромбанк (ГПБ), банк ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк. ЦБ отмечает, что на долю этих банков приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.