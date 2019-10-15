Где в России большинство убыточных и прибыльных компаний

Где в России больше всего убыточных и прибыльных компаний

В 16 регионах с убытком сработали 40 процентов компаний. Хуже всего дела обстоят в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области, где убыток показывают более половины предприятий. От 40 до 50 процентов предприятий работают в убыток в Астраханской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Псковской, Пензенской, Сахалинской, Тверской областях, Хабаровском крае, республиках Карелия, Хакасия, Крым, Северная Осетия — Алания и Ненецком автономном округе.

К этой группе подтягиваются и другие регионы. Сильнее всего доля убыточных компаний выросла в Республике Алтай и Калмыкии — почти на четверть. В первом полугодии в Республике Алтай убыток зафиксировали 22,6 процента предприятий, а через год — в первом полугодии 2019 года — уже 28,3 процента. В республике Калмыкия в январе-июне 2018 года было 30 процентов убыточных компаний, а сейчас — уже 37,3 процента.

В России нужно больше внимания уделять не только созданию новых предприятий, но и поддержке уже существующих компаний, отмечает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова . Пока в стране создано сравнительно мало программ, направленных на настоящее содействие работающему бизнесу, считает она.

Есть и регионы, где прибыльные кампании преобладают, причем их доля растет. В Ингушетии за год доля прибыльных компаний увеличилась с 65,6 процента до 81,8 процента. В Ненецком автономном округе доля прибыльных организаций выросла с 45,8 процента до 53,5 процента. В число регионов с самой позитивной динамикой вошел и Севастополь. Здесь прибыльных кампаний стало больше на 7,8 процента — с 53,1 процента до 60,9 процента. Кстати, и в Еврейской автономной области прибыльных кампаний стало больше, в первом полугодии прошлого года прибыль получали всего 37,5 процента организаций.