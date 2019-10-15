ЦБ исключил из «черного» списка 187 финансистов

Банк России исключил из «черного» списка 187 финансистов. Но в списке остаются 7475 лиц

Комиссия Банка России , которая с января 2018 г. рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", реабилитировала к 1 октября 187 фигурантов списка и отказала в удовлетворении жалоб 175 финансистам.

"За это время комиссия удовлетворила 187 жалоб, по 175 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 16 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют)", — сообщает ЦБ.

К 1 октября на рассмотрении находились 33 жалобы, а 74 жалобы оставлены без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям. "При этом одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации", — подчеркивает ЦБ.

За время работы комиссия получила 416 жалоб, связанных с деятельностью 107 кредитных организаций, а также 69 жалоб, связанных с деятельностью 37 финансовых организаций.

К 1 октября "черный" список содержал сведения о 5606 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, а также о 1869 лицах, связанных с деятельностью финансовых организаций.

По закону, деловую репутацию заявителя можно восстановить, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших плохие последствия для финансовой организации. В этом случае комиссия Банка России исключает сведения о заявителе из базы данных.