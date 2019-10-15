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Банк России исключил из «черного» списка 187 финансистов. Но в списке остаются 7475 лиц 

Вести Экономика 2 часа назад
ЦБ исключил из «черного» списка 187 финансистов
Фото: РИА Новости
Комиссия Банка России, которая с января 2018 г. рассматривает жалобы топ-менеджеров и владельцев финансовых организаций из "черного списка", реабилитировала к 1 октября 187 фигурантов списка и отказала в удовлетворении жалоб 175 финансистам.
"За это время комиссия удовлетворила 187 жалоб, по 175 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 16 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют)", — сообщает ЦБ.
К 1 октября на рассмотрении находились 33 жалобы, а 74 жалобы оставлены без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям. "При этом одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации", — подчеркивает ЦБ.
За время работы комиссия получила 416 жалоб, связанных с деятельностью 107 кредитных организаций, а также 69 жалоб, связанных с деятельностью 37 финансовых организаций.
К 1 октября "черный" список содержал сведения о 5606 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, а также о 1869 лицах, связанных с деятельностью финансовых организаций.
По закону, деловую репутацию заявителя можно восстановить, если доказана его непричастность к совершению действий, повлекших плохие последствия для финансовой организации. В этом случае комиссия Банка России исключает сведения о заявителе из базы данных.
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Компании , Центральный банк России
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