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Всемирный банк назначил нового директора по России 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Всемирный банк назначил нового директора по России
Фото: AFP
Рено Селигманн с января 20202 года сменит Андраша Хорваи на посту директора и постоянного представителя Всемирного банка в России, говорится в сообщении международного института развития.
"В этой должности г-н Селигманн продолжит диалог с правительством и ключевыми партнерами по развитию взаимоотношений в рамках проведенного Всемирным банком комплексного диагностического исследования экономики Российской Федерации с целью выработки направлений сотрудничества и стратегических рекомендаций с учетом потребностей страны", — сообщил ВБ.
Селигманн был выбран на пост директора и постоянного представителя организации в соответствии с процедурой конкурсного отбора руководителей Всемирного банка. Он начнет работу в Москве в январе 2020 года, сменив Андраша Хорваи, занимающего эту должность с 2015 года.
Основными направлениями работы в России сам Селигман назвал стратегический диалог с правительством РФ и управление текущим портфелем проектов и программой аналитических услуг.
Между тем, Всемирный банк прекратил финансировать новые проекты в России после введения антироссийских санкций в 2014 году, и продолжает работать только с ранее начатыми проектами.
Селигманн является гражданином Франции, он начал работу во Всемирном банке в 2007 году в должности старшего специалиста по финансовому управлению в регионе Африки, а затем занимал ряд должностей, в том числе руководителя сектора по управлению государственными финансами и руководителя Глобальной практики по вопросам государственного управления в том же регионе. До назначения в Россию он занимал должность руководителя Глобальной практики по вопросам государственного управления в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Он также возглавлял сообщество специалистов по вопросам цифрового государственного управления.
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Комментарии
Компании , Андраш Хорваи , Правительство РФ , Всемирный Банк , Renault
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