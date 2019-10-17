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Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия» 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Российские банки подключат к оказанию госуслуг
Фото: РИА Новости
Шесть банков в ряде российских регионах примут в 2020 году участие в эксперименте по оказанию населению государственных услуг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Савву Шипова.
Эксперимент, по данным издания, будет проводиться в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге.
Как сообщают "Известия", госуслуги можно будет получить в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, "Связь-банке", Газпромбанке и "Тинькофф банке". Среди услуг, которые будут переданы кредитным организациям, — выдача пенсий и материнского капитала, а также оформление статуса индивидуального предпринимателя.
С 2022 года практика предоставления госуслуг населению может стать постоянной для всех российских банков, сообщил в интервью "Известиям" Савва Шипов. Нововведения, по его словам, повысят качество государственных сервисов
Замминистра экономического развития пояснил, что банки не смогут брать дополнительную плату за предоставление госуслуг, также они не смогут использовать личные данные граждан в коммерческих целях.
Названы пять типов потенциальных жертв мошенников
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Комментарии
Компании , Личный счет , Савва Шипов , Газпромбанк , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , Россельхозбанк , Связь-Банк , газета "Известия"
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