Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут «Известия»

Шесть банков в ряде российских регионах примут в 2020 году участие в эксперименте по оказанию населению государственных услуг. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Савву Шипова.

Эксперимент, по данным издания, будет проводиться в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге.

Россельхозбанке, ВТБ, "Связь-банке", Как сообщают "Известия", госуслуги можно будет получить в Сбербанке Газпромбанке и " Тинькофф банке ". Среди услуг, которые будут переданы кредитным организациям, — выдача пенсий и материнского капитала, а также оформление статуса индивидуального предпринимателя.

С 2022 года практика предоставления госуслуг населению может стать постоянной для всех российских банков, сообщил в интервью "Известиям" Савва Шипов . Нововведения, по его словам, повысят качество государственных сервисов

Замминистра экономического развития пояснил, что банки не смогут брать дополнительную плату за предоставление госуслуг, также они не смогут использовать личные данные граждан в коммерческих целях.