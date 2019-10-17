Dior извинился перед Китаем за карту без Тайваня

Инцидент произошёл на презентации сети бутиков в университете города Ханчжоу.

Представители французского бренда проводили мероприятие по подбору персонала. Как выяснилось, гостям была продемонстрирована карта, на которой не было нанесён Тайвань.

Представители компании заявили, что начали расследование произошедшего.

«Dior уважает и поддерживает принцип «единого Китая», оберегает суверенитет и территориальную целостность КНР и ценит чувство народа», — говорится в официальном заявлении модного дома.

Тайвань отделён от континентального Китая проливом. Свои права на остров много лет предъявляет официальный Пекин.