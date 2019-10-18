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ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид 

RT на русском 2 часа назад
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Фото: ТАСС
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
«За девять месяцев 2019 года ЦБ выявил 240 организаций с признаками финансовых пирамид. Из них 90 организаций существовали в виде интернет-проектов, 71 — в форме ООО, 28 — незаконно использовали статус микрофинансовых институтов, 15 — потребительских кооперативов, 36 — действовали в иных формах», — приводит ТАСС его заявление.
Лях уточнил, что некоторые организации не успели начать свою деятельность, так как были были выявлены ещё на этапе подачи рекламы в интернете.
В апреле Банк России сообщил, что за I квартал 2019 года была выявлена 61 организация с признаками финансовой пирамиды.
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Компании , Валерий Лях , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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