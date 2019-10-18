«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» попросил Козака помочь вернуть вложенные в Донецкий завод средства

"Мечел" обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой оказать помощь в возврате 50% средств, инвестированных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), также компания просит о реструктуризации кредитов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо "Мечела".

"Мечел" получил ДЭМЗ в управление в 2009 году по соглашению с А1 (входит в "Альфа-групп"), а двумя годами позже выкупил этот актив за 537 миллионов долларов в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке . Выплачивать долг компания должна была равными долями ежемесячно с 2011 по 2018 года. В развитие завода и модернизацию "Мечел" вложил около 1 миллиарда рублей, обеспечив почти 100%-ную загрузку, ссылается издание на письмо основного бенефициара и председателя совета директоров "Мечела" Игоря Зюзина

Сбербанком и Однако в 2012 году производство на заводе было остановлено — в условиях дефицита лома оно стало экономически неэффективным. Позднее работу на заводе не позволила продолжить ситуация на Украине, пишет газета. Несмотря на это, "Мечел" продолжал выполнять свои обязательства перед Альфа-банком, которые закрыл в феврале 2019 года, указано в письме к Козаку. Теперь компания находится в процессе реструктуризации кредитов перед ВТБ Газпромбанком . Операционного денежного потока "Мечела" хватает на уплату процентов, однако для погашения тела основного долга компании требуется изменение графика платежей, говорится в письме.

"В связи с этим Зюзин просит вице-премьера помочь "в возврате 50% вложенных в ДЭМЗ средств (18 миллиардов рублей)", которые обязуется направить на погашение долгов перед госбанками. Кроме того, бизнесмен просит о реструктуризации кредитов на сумму 340 миллиардов рублей сроком на шесть лет, с грейс-периодом в четыре года, на "условиях действующей кредитно-обеспечительной документации", — пишет газета. По данным издания, письмо компании было направлено в правительство летом 2019 года.

Чистый долг "Мечела" по итогам 2018 года составлял 423 миллиарда рублей, в 2020 году должно начаться погашение основного долга. В июне текущего года "Мечел" предложил ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку пересмотреть условия кредитов, сейчас банки изучают это предложение.

Представители Козака, "Мечела", ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев, представители Газпромбанка и Альфа-банка не ответили на запрос издания.