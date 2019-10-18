Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
64.19
71.11
71.29
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.70
71.55
Индексы и котировки Brent
59.69
–0.10 Золото
1487.72
–0.17 РТС
1353.59
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
18.10
1.1118
+0.0155
03.10
1.0963
15.10
04.10
23.09

«Мечел» попросил Козака помочь вернуть вложенные в Донецкий завод средства 

Прайм 1 час назад
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
Фото: ТАСС
"Мечел" обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку с просьбой оказать помощь в возврате 50% средств, инвестированных в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), также компания просит о реструктуризации кредитов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо "Мечела".
"Мечел" получил ДЭМЗ в управление в 2009 году по соглашению с А1 (входит в "Альфа-групп"), а двумя годами позже выкупил этот актив за 537 миллионов долларов в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке. Выплачивать долг компания должна была равными долями ежемесячно с 2011 по 2018 года. В развитие завода и модернизацию "Мечел" вложил около 1 миллиарда рублей, обеспечив почти 100%-ную загрузку, ссылается издание на письмо основного бенефициара и председателя совета директоров "Мечела" Игоря Зюзина.
Однако в 2012 году производство на заводе было остановлено — в условиях дефицита лома оно стало экономически неэффективным. Позднее работу на заводе не позволила продолжить ситуация на Украине, пишет газета. Несмотря на это, "Мечел" продолжал выполнять свои обязательства перед Альфа-банком, которые закрыл в феврале 2019 года, указано в письме к Козаку. Теперь компания находится в процессе реструктуризации кредитов перед ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком. Операционного денежного потока "Мечела" хватает на уплату процентов, однако для погашения тела основного долга компании требуется изменение графика платежей, говорится в письме.
"В связи с этим Зюзин просит вице-премьера помочь "в возврате 50% вложенных в ДЭМЗ средств (18 миллиардов рублей)", которые обязуется направить на погашение долгов перед госбанками. Кроме того, бизнесмен просит о реструктуризации кредитов на сумму 340 миллиардов рублей сроком на шесть лет, с грейс-периодом в четыре года, на "условиях действующей кредитно-обеспечительной документации", — пишет газета. По данным издания, письмо компании было направлено в правительство летом 2019 года.
Чистый долг "Мечела" по итогам 2018 года составлял 423 миллиарда рублей, в 2020 году должно начаться погашение основного долга. В июне текущего года "Мечел" предложил ВТБ, Сбербанку и Газпромбанку пересмотреть условия кредитов, сейчас банки изучают это предложение.
Представители Козака, "Мечела", ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев, представители Газпромбанка и Альфа-банка не ответили на запрос издания.
Как правильно работать в праздники
Прайм: последние новости
Apple и Google остаются самыми дорогими брендами мира Apple и Google остаются самыми дорогими брендами мира СМИ: "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию СМИ: "Победа" поднимает на 40% цены на рейсы в Россию "Роснефть" назвала слухами сообщения о планах передать ей контроль над венесуэльской PDVSA "Роснефть" назвала слухами сообщения о планах передать ей контроль над венесуэльской PDVSA
Комментарии1
Компании , Игорь Зюзин , Дмитрий Козак , Газпромбанк , Банк ВТБ , Сбербанк России , Мечел , Альфа-банк , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина допустила «более решительное снижение ставки»
Набиуллина допустила «более решительное снижение ставки»3
Фондам разрешат рисковать пенсиями россиян
Фондам разрешат рисковать пенсиями россиян
Принудительное ослабление доллара началось
Принудительное ослабление доллара началось28
В России могут ввести минимальные цены на сахар
В России могут ввести минимальные цены на сахар
Рубль растет против доллара и евро
Рубль растет против доллара и евро
Видео
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Россия передумала отвергать доллар
04:26
Россия передумала отвергать доллар
Рынки Экономика
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
05:42
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Экономика Другое
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
04:26
Движение по памяти: грозит ли обвал рублю
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение