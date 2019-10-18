«Средневековое зло»: как России избавиться от пластика

Роспотребнадзор намерен запретить использование одноразовых пластиковых пакетов. Также вмести с ними, возможно, исключат из обращения и ватные палочки, трубочки для питья, тарелки и палочки от воздушных шариков, посуду и стаканы, используемые ресторанами общественного питания. Запрет планируется вводить поэтапно, но дедлайн не указан. Эксперты предупреждают, что пластик дешев и заменить его пока, к сожалению, нечем. При этом Минприроды пока не считает нужным запрещать пластик.

Роспотребнадзор готовит законопроект, предусматривающий сокращение производства и последующий запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, сообщают в пятницу «Известия».

Как поясняют в ведомстве, сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов планируется вводить поэтапно, вплоть до полного запрета. Однако дедлайн для отказа от пакетов в магазинах не известен.

Минприроды России поддерживает инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика, заявляли ранее «Газете.Ru» в ведомстве.

При этом в ведомстве обращают внимание, что в условиях рыночной экономики запрет должен иметь «достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия».

В России каждый год образуется около 3,6-5 млн тонн пластиковых отходов, сообщили в Минпромторге. Перерабатывается лишь малая часть из этой массы, большинство свозится на свалки, откуда мелкие пластиковые элементы и пакеты часто разносятся ветром по всей округе. Часть отходов попадают в окружающую среду из-за стихийных свалок, возникающих в том числе в лесах и водоемах.

Россия в отличие от многих других стран сейчас не регулирует обращение пластика на законодательном уровне.

По примеру Канады

Канада, например, планирует ввести полный запрет на одноразовые пластмассовые товары к 2021 году. Об этом в июне заявлял премьер-министр Джастин Трюдо . По его словам, этот указ планируют ввести по всей территории страны.

Полный перечень запрещенных предметов еще не сформирован, но туда планируют включить ватные палочки, трубочки для питья, тарелки и палочки от воздушных шариков. Также в список попадет посуда и стаканы, используемые ресторанами общественного питания.

Трюдо отметил, что планируется введение ответственности компаний, производящих пластиковые товары, за переработку пластиковых отходов.

В отказе от пластика в России пока нет необходимости, считает между тем глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин

«В России есть все для того, чтобы справиться с глубокой переработкой этого сырья, в том числе силами малого и среднего бизнеса. В переработке пластика возможно загрузить малый и средний бизнес. Если мы увидим, что надо будет полностью запрещать пластик, запретим — это проще всего. Пока нужны переработка и рациональные подходы к сокращению пластика в объемах насортированного мусора», — говорил Кобылкин в интервью «Газете.Ru».

Еще в начале июня Роспотребнадзор выступил за законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Ведомство предложило юридически закрепить стимул применять многоразовую тару и саморазрушающиеся материалы при производстве упаковки.

В итоговом документе отмечается, что «утвержденные на федеральном и региональном уровнях целевые показатели и меры развития отрасли обращения с отходами противоречат закрепленному приоритетному порядку направлений государственной политики в области обращения с отходами».

Например, в нацпроекте «Экология» и входящих в него федеральных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нет целевых показателей и мер по реализации высших приоритетов госполитики по обращению с отходами.

«В настоящее время на территории России действует около 500 предприятий, на которых по разным оценкам перерабатывается от 350 до 450 тыс. тонн пластиковых отходов в год, то есть от 7 до 12,5% от их ежегодного использования», — сообщали ранее «Газете.Ru» в Минпромторге.

Но переработка такого сырья является дорогостоящей и пока еще экономически низкорентабельной, констатируют в ведомстве.

Средневековье не уходит

Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко идею о запрете пластика поддерживает. Это разумное решение, поскольку пластик — это «средневековье» и «зло», подчеркнул он, добавив, что здесь все-таки необходимо посчитать все с экономической точки зрения.

Однако расчет пока не в пользу экологии. Любая альтернатива пластику обойдется России в разы дороже, говорит руководитель направления «Устойчивое развитие» компании «Оптиком» Анна Сычева. По соотношению цена-качество пластику пока нет равных рынке, констатирует эксперт.

Решать проблему запретом также бессмысленно, поскольку отсутствует нормальная система утилизации. Например, среди производителей есть понимание, что начать закупать биопакеты с завтрашнего дня, даже если они будут дешевле, — это не решение, потому что потребитель никуда не сможет пристроить потом эти пакеты и они точно так же поедут на свалки, отмечает Сычева.