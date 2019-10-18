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«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной
Фото: Reuters
«Газпром» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с украинской стороной. Об этом заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.
Он указал, что таких споров достаточно много, а главный вопрос — это окончание договора на транзит через Украину, который заканчивается 31 декабря 2019 года.
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Компании , Дмитрий Медведев , Алексей Миллер , Газпром , ЕС , Интерфакс
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