«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной 

«Газпром» уведомил Украину и ЕС о необходимости урегулировать судебные споры до заключения нового контракта с украинской стороной. Об этом заявил председатель правления российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.
«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.
Он указал, что таких споров достаточно много, а главный вопрос — это окончание договора на транзит через Украину, который заканчивается 31 декабря 2019 года.