«Газпром» призвал урегулировать судебные споры с Украиной

«До украинских партнёров, до европейских партнёров наша позиция доведена: что, без сомнения, до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры», — цитирует Интерфакс Миллера.

Он указал, что таких споров достаточно много, а главный вопрос — это окончание договора на транзит через Украину, который заканчивается 31 декабря 2019 года.