Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.90
$
64.24
71.27
71.45
Прогноз
21.10 – 28.10
$
64.14
71.16
Индексы и котировки Brent
59.29
–0.02 Золото
1490.12
–0.04 РТС
1355.27
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
18.10
1.1171
+0.0192
04.10
1.0979
15.10
04.10
23.09

«Норникель» вошел в сотню лучших работодателей мира по версии Forbes 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
«Норникель» вошел в сотню лучших работодателей мира
Фото: РИА Новости
Горно-металлургическая компания "Норильский никель" заняла 36-е место в рейтинге лучших работодателей мира Global 2000: The World`s Best Employers, подготовленном американским Forbes и компанией Statista, оказавшись единственной российской компанией в первой сотне рейтинга.
Помимо "Норникеля" в числе 500 лучших работодателей мира оказались еще 6 российских компаний.
Так, Московская биржа оказалась на 138-м месте рейтинга. "Роснефть" заняла 207-е место, а на 311-м расположилась Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), принадлежащая "Ростеху". "Северсталь", одна из крупнейших горнодобывающих компаний России, заняла 380-е место. "Русгидро" оказалась последней российской компаний в рейтинге Forbes и Statista, заняв 437-е место.
Первое место рейтинга третий год подряд занимает Alphabet, материнская компания Google, сообщает Forbes. Вторую строчку занимает Microsoft. Тройку лучших работодателей замыкает производитель открытого программного обеспечения Red Hat, который компания IBM купила в этом году за 34 миллиарда долларов.
Как уточняет Forbes, рейтинг основан на мнении 1,4 миллиона сотрудников 2000 крупнейших публичных компаний мира. Респонденты оценивали нанимателей, а также вероятность того, что посоветуют своего работодателя другу или члену семьи. Кроме того, они указывали других работодателей, которыми восхищаются.
Как правильно работать в праздники
Последние новости
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО "Сумасшедшие Иваны". Как российские подлодки обманывают моряков НАТО Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне Силы поднебесные. Зачем Китай готовится к большой войне
Комментарии
Компании , Ростех , IBM , Microsoft , Московская биржа , ОАК , Роснефть , Норникель , Русгидро , Google , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налог для самозанятых введут в Чечне
Налог для самозанятых введут в Чечне
Российский автозавод вытащили из-под влияния США
Российский автозавод вытащили из-под влияния США
Найдено самое дешевое жилье Москвы
Найдено самое дешевое жилье Москвы1
Газ пошел по «Турецкому потоку»
Газ пошел по «Турецкому потоку»437
Крым закачал в хранилище рекордное количество газа
Крым закачал в хранилище рекордное количество газа1
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
00:45
Неподъемная ноша: коммуналка задавила россиян
Личный счет
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
03:38
Киев призвал Донбасс отказаться от «рублевой зоны»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение