«Норникель» вошел в сотню лучших работодателей мира по версии Forbes

Горно-металлургическая компания "Норильский никель" заняла 36-е место в рейтинге лучших работодателей мира Global 2000: The World`s Best Employers, подготовленном американским Forbes и компанией Statista, оказавшись единственной российской компанией в первой сотне рейтинга.

Помимо "Норникеля" в числе 500 лучших работодателей мира оказались еще 6 российских компаний.

Как уточняет Forbes, рейтинг основан на мнении 1,4 миллиона сотрудников 2000 крупнейших публичных компаний мира. Респонденты оценивали нанимателей, а также вероятность того, что посоветуют своего работодателя другу или члену семьи. Кроме того, они указывали других работодателей, которыми восхищаются.