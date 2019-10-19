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Российский автозавод вытащили из-под влияния США 

Lenta.ru 1 час назад
Российский автозавод вытащили из-под влияния США
Фото: РИА Новости
Группа ГАЗ не станет переводить предприятие на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля. Это предполагалось сделать из-за санкций США, но благодаря госзаказу уменьшения производства удалось избежать, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
Он указал, что госказаз касается поставок в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи. ГАЗ получил его наряду с другими российскими автопроизводителями. Объем заказа и сроки его исполнения не уточняются.
Минфин США ввел санкции против 15 компаний, связанных с российскими бизнесменами, весной прошлого года. Одной из них стала группа ГАЗ, принадлежащая Олегу Дерипаске. Несмотря на то что их вступление постоянно откладывается, а формально ограничение касается только американских инвесторов, партнеры группы отказываются от сотрудничества.
Источники на рынке утверждали, что проблема, из-за которой ГАЗ хотели перевести на четырехдневку, касается комплектующих для двигателей Evotech. В компании подтверждают, что ситуация на рынке коммерческого транспорта для нее остается сложной и факторов для ее улучшения нет. В будущем руководство будет решать вопрос графика совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами.
Если компании не предоставят очередную отсрочку, то санкции вступят в силу 8 ноября. Дерипаска пытается добиться снятия этого ограничения. Ранее ему уже удалось опротестовать санкции в случае с «Русалом» и En+.
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Комментарии
Компании , Григорий Березкин , Олег Дерипаска , Казначейство США , En+ Group , Группа ГАЗ , Русал , РБК
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