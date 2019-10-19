Российский автозавод вытащили из-под влияния США

Группа ГАЗ не станет переводить предприятие на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля. Это предполагалось сделать из-за санкций США, но благодаря госзаказу уменьшения производства удалось избежать, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

Он указал, что госказаз касается поставок в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи. ГАЗ получил его наряду с другими российскими автопроизводителями. Объем заказа и сроки его исполнения не уточняются.

Минфин США ввел санкции против 15 компаний, связанных с российскими бизнесменами, весной прошлого года. Одной из них стала группа ГАЗ, принадлежащая Олегу Дерипаске . Несмотря на то что их вступление постоянно откладывается, а формально ограничение касается только американских инвесторов, партнеры группы отказываются от сотрудничества.

Источники на рынке утверждали, что проблема, из-за которой ГАЗ хотели перевести на четырехдневку, касается комплектующих для двигателей Evotech. В компании подтверждают, что ситуация на рынке коммерческого транспорта для нее остается сложной и факторов для ее улучшения нет. В будущем руководство будет решать вопрос графика совместно с профсоюзным комитетом и рабочими советами.