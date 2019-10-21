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Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты 

Российская Газета + ещё 1 2 часа назад
Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты
Фото: РИА Новости
Компании, которые реализуют корпо