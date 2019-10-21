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Конкурентноспособным компаниям дадут льготные кредиты
Российская Газета
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ещё 1
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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Компании, которые реализуют корпо