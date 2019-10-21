Аэропорт Жуковский подключен к системе tax free

Аэропорт Жуковский подключили к системе tax free — он попал в список пунктов пропуска, где иностранцы смогут получить компенсацию налога на добавленную стоимость при вывозе купленных товаров за пределы Евразийского экономического союза

Распоряжение правительства об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Всего в списке 22 автомобильных, морских и воздушных пунктов пропуска. Среди новых также — три пункта на границе с Финляндией — Торфяновка, Брусничное, Светогорск.

Напомним, закон о tax free вступил в силу в январе 2018 года. Если иностранцы купили в России товаров больше, чем на десять тысяч рублей, они смогут вернуть 20 процентов от стоимости покупок. Сейчас система работает в 12 регионах страны.