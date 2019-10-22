Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.66
$
63.83
70.92
71.09
Прогноз
28.10 – 04.11
$
64.50
71.60
Индексы и котировки Brent
58.87
–0.07 Золото
1484.70
–0.03 РТС
1368.52
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
22.10
1.1144
+0.0173
07.10
1.0971
18.10
08.10
26.09

Бизнес ждет новых налоговых условий работы 

Финмаркет + ещё 2 1 час назад
Бизнес ждет новых налоговых условий работы
Фото: РИА Новости
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов. Сейчас покупать зарубежные активы из России невыгодно, для этого приходится создавать холдинги в Европе, говорится в письме, на которое ссылаются "Ведомости". Чтобы исправить ситуацию, РСПП предлагает смягчить условия льгот — освобождения от налогов дивидендов и доходов, полученных при выходе из капитала компаний.
В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Сейчас в России от налога освобождаются дивиденды, если их получатель не менее года владеет хотя бы 50% компании и она не зарегистрирована в стране, входящей в черный список офшоров, составляемый Минфином. РСПП предлагает снизить порог владения до 25%. Кроме того, бизнес просит смягчить условия освобождения от налогов дохода от инвестиций при выходе из капитала компании. Сейчас для этого нужно владеть пакетом акций не менее пяти лет, РСПП предлагает сократить срок до года.
Похожие льготы уже действуют для резидентов специальных административных районов (САР) в России, напоминает РСПП. Это российские офшоры на о. Русском в Приморском крае и о. Октябрьском в Калининградской области, их резиденты освобождены от налога на дивиденды, если их доля в компании более 15%. Но режим "имеет главный сутевой недостаток" — он позиционируется "как инструмент управления санкционными рисками", говорится в письме. К тому же те, кто перерегистрируется в российские офшоры, рискуют оказаться отрезанными от международной финансовой системы, от зарубежных партнеров и специалистов, предупреждает РСПП. Не все готовы работать в САРах, согласна партнер PwC Екатерина Лазорина, и не все компании соответствуют требованиям режима, пишут "Ведомости".
Еще одно предложение РСПП — внедрить в России концепцию распределения затрат внутри холдингов.
Впрочем, пишут "Ведомости", консультанты сомневаются, что инициативы РСПП будут поддержаны.
Как защитить данные, если украли смартфон
Финмаркет: последние новости
Госуслуги населению с 2020 года начнут оказывать банки Госуслуги населению с 2020 года начнут оказывать банки Коммунальные платежи соберут в единой платежке Коммунальные платежи соберут в единой платежке Столичный бизнес просит не поднимать налог на имущество Столичный бизнес просит не поднимать налог на имущество
Комментарии1
Компании , Экономика , Екатерина Лазорина , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минфин , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поесть и одеться: кому в России не хватает денег
Поесть и одеться: кому в России не хватает денег49
Россия отвернулась от Белоруссии
Россия отвернулась от Белоруссии119
«На грани прорыва»: что будет с Украиной
«На грани прорыва»: что будет с Украиной339
Россия стала торговым лидером Европы
Россия стала торговым лидером Европы1
От бедности до нищеты: россияне работают на еду и налоги
От бедности до нищеты: россияне работают на еду и налоги11
Видео
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
01:57
«Газпром» назвал условия транзита газа через Украину
Рынки Компании
В России изменится порядок поверки счетчиков
02:54
В России изменится порядок поверки счетчиков
Личный счет
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
05:00
Неожиданный рост: как разбогатели россияне
Личный счет Статьи
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
06:08
Украина нашла хитрый способ не платить России и сэкономить
Рынки Компании
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
00:35
Россиянам предложат новый способ оплаты ЖКХ
Личный счет
Российская экономика неожиданно разогналась
03:44
Российская экономика неожиданно разогналась
Экономика
«Победа» резко повысит цены в России
00:31
«Победа» резко повысит цены в России
Компании Другое
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
01:57
Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной
Компании Экономика
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
03:26
Парадокс: цены снижаются, но россияне не чувствуют
Личный счет Статьи
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
00:42
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть