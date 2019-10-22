Половина мира в опасности: какие банки не переживут кризис

Более половины мировых банков не смогут пережить спад в экономике. Технологичные компании потихоньку отбирают у кредитных организаций клиентов, которым нужны финансовые услуги, говорится в исследовании McKinsey&Co. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не согласны. Они считают, что финтех-компании не угрожают банкам — по крайней мере в России. Если случится кризис, то такие компании первыми же и «вымрут».

Более половины мировых банков очень слабы, и они могут не пережить спад в экономике. К такому выводу пришла консалтинговая компания McKinsey&Co в обзоре итогов своего ежегодного исследования о состоянии финансового рынка.

Делая такой вывод, консалтинговая компания опирается на показатель соотношения доходности на капитал, сложившегося в финансовом секторе. Также они ориентируются на то, что у банков более скромные доходы, чем их затраты.

Компания-консультант настоятельно призвала в связи с этим кредитные организации развивать технологий.

Другая возможность выжить для банков — нарастить свой капитал за счет слияний кредитных организаций в преддверии потенциального экономического спада во всей экономике.

«Мы считаем, что мы находимся в конце экономического цикла, и банки должны пойти на смелые шаги сейчас», — заявил старший партнер McKinsey Каусик Райгопал.

А в конце цикла никто не может позволить себе почивать на лаврах, полагает эксперт.

Десятилетие, которое прошло после того, как в мире в 2007-2008 годах случился мировой финансовый кризис, ознаменовалось волной инноваций в сфере предоставления финансовых услуг. В результате

у банков появились новые конкуренты, которые наравне с кредитными учреждениями могут предоставлять клиентами финансовые услуги.

Будущее банковского бизнеса на самом деле — за высокими технологиями и инновациями. Уже сейчас посещение традиционного банковского офиса стало для многих клиентов анахронизмом, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко

Конкурентный банк будущего — это прежде всего технологичный и удаленной сервис универсальных услуг и продуктов — от кредитов и депозитов до покупки товаров и предоставления небанковских услуг, добавляет он.

У банков был выбор: конкурировать с финтех-новичками, сотрудничать с ними или приобретать их, отмечается в обзоре McKinsey. Некоторые известные банки стремились провести ребрендинг и стали позиционировать себя в качестве технологических компаний.

Однако ни на какие «прорывные» шаги кредитные организации так и не решились. Кредитные организации только 35% своих бюджетов выделяют на внедрение инновации, в то время как финтех-компании тратят более 70% на новые способы оказания финансовых услуг, считает McKinsey.

Если мировая экономика войдет в длительную рецессию, то пострадают все без исключения, и инновации в борьбе с кризисом не помогут, считает между тем Кравченко.

Он отмечает, что крупные классические банки пережили не один кризис, поэтому они смогут приспособиться к новым условиям, а по небольшим быстрорастущим технологичным игрокам кризис скорее ударит сильнее.

При этом эксперты указывают на неравенство в том, как относятся регуляторы к IT-компаниям и традиционным банкам.

В любой стране кредитные организации испытывают регуляторное давление со стороны Центробанков. В частности, регулятор применяет требования по росту собственного капитала к банку, снижению коэффициента риска, заставляет отказываться от малоликвидных активов.

Это и не дает банкам получить большую прибыль. В то же время к стартапам регуляторы по всему миру предъявляют более мягкие требования.

Таким образом складывается такая ситуация, в которой новые компании легко отбирают долю бизнеса у банков, поясняет он.

Сниженное, по сравнению с банками, регулятивное давление и узкая специализация инновационных компаний, делает их более мобильными и гибкими к запросам потребителей, соглашается младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

По его словам, финтех способен частично «забрать» у банков отдельные направления деятельности, однако лучшие проекты по мере развития все равно вынуждены будут получать соответствующие лицензии и таким образом также попадут под усиленное регулирование.

Другой путь — скупка наиболее удачных стартапов «традиционными» банками и их интегрирование в свою экосистему.

В России в ближайшем будущем финтех-компании не угрожают российским банкам. Если случится кризис, технологичные компании «просто вымрут», поскольку инвесторы перекроят им финансирование, говорит генеральный директор ассоциации «Финтех Лаб» Антон Арнаутов.

В нашей стране скорее будет стоять вопрос о том, насколько ухудшится качество услуг в классических банках. Первое, от чего в кризис откажутся крупные банки, — это те услуги, которые сейчас для многих наших банков делают финтех-компании. Например, это чат-боты, голосовые помощники, программы лояльности и прочие удобные для россиян приложения, говорит Арнаутов.