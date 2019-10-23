ЦБ оштрафовал Сбербанк

Центральный Банк России наложил штраф за непредоставление профучастником рынка ценных бумаг информации или предоставление неполной или недостоверной информации на Сбербанк

Об этом стало известно благодаря началу обязательной публикации сведений о нарушениях банками КоАП. Впрочем, главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что предусмотренное законодательством наказание за такое нарушение будет для банка малоощутимым — «что слону дробина». Сбербанку придется заплатить от 500 до 700 тысяч рублей штрафа, пишет «Коммерсант».

Как писал News.ru ранее, банк «Русский Стандарт» был оштрафован на 26,2 млн рублей по постановлению прокурора Центрального района Сочи. Причиной штрафа стал факт попытки подкупа судебного пристава одним из сотрудников организации.