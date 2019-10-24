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Курганский производитель шаровых кранов принял участие в программе поддержки «газелей» 

Партнерский материал 2 часа назад
Курганский производитель шаровых кранов принял участие в программе поддержки «газелей»
Фото: Instagram
Производитель стальных шаровых кранов ООО «Темпер», г. Курган, принял участие в отборе быстрорастущих инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»).
Результатом участия в программе поддержки газелей для компании стало получение консолидированной поддержки.
Предприятие получило грант в размере 20 млн рублей по программе «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям. Полученные средства направлены на реализацию инновационного проекта «Выпуск модернизированных кранов шаровых с повышенным сроком службы 50 лет». На сегодняшний день производственная мощность предприятия составляет 300 тыс. кранов в год со сроком службы около 25 лет.
В рамках оказания консолидированной поддержки Корпорацией МСП сформирована и представлена информация о планируемых крупнейшими заказчиками закупках по основным направлениям деятельности предприятия «Темпер» согласно планам закупки товаров, работ, услуг, размещенным заказчиками в единой информационной системе в сфере закупок на 2019 год.
Крупнейшие заказчики, интерес к которым проявило ООО «Темпер», проинформированы Корпорацией МСП о его деятельности.
Программа поддержки «газелей» реализуется в соответствии с национальным проектом по развитию МСП в рамках деятельности рабочей группы по поддержке инновационных компаний, в состав которой входят представители институтов развития в сфере инноваций (Минпромторга России, Минэкономразвития России, Корпорации МСП, компании «Иннопрактика», РФПИ, Фонда содействия инновациям, РЭЦ и др.).
Участник отбора должен соответствовать критериям отнесения к «быстрорастущим» высокотехнологичным, инновационным компаниям — «газелям», в том числе:
1) отнесение к субъектам МСП;
2) осуществление деятельности не менее 3 лет;
3) среднегодовой темп роста выручки за последние 3 года не менее 20%;
4) вид деятельности субъекта МСП соответствует приоритетным отраслям;
5) подтверждение прав субъекта МСП на результаты интеллектуальной деятельности.
Всего в рамках реализации Национального проекта в сфере поддержки субъектов МСП планируется ежегодное оказание поддержки не менее 100 «газелям» и стартап-проектам.
Заявку на участие в отборе можно подать он-лайн, перейдя по ссылке: https://monitoring.corpmsp.ru/#gazelle/registration.
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Комментарии
Компании , Минпромторг , Фонд содействия инновациям , Минэкономразвития , Российский фонд прямых инвестиций
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