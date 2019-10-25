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Huawei изучает возможность создания лаборатории тестирования своего ПО в России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 25 октября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Компания Huawei изучает возможность организации лаборатории для тестирования на безопасность и защищенность своего программного обеспечения в одном из регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в кулуарах состоявшейся в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун) 10-й Международной конференции «Доверие и безопасность в цифровом будущем» (Инфофорум-Китай).
"Компании Huawei интересно создать независимую лабораторию, в которой будут разрабатываться и тестироваться ее программные продукты для адаптации на российском и международном уровне", — сказал источник.
Компания Huawei, уточнили ТАСС, в настоящее время заинтересована в том, чтобы показать всему миру, что их программное обеспечение является приемлемым с точки зрения стандартов информационной безопасности тех стран мира, где используется их продукт. «Они для этого готовы пригласить в том числе независимых тестеров соответствующего оборудования из Российской Федерации», — сообщил собеседник агентства, указав на то, что во время конференции в Шэньчжэне компания Huawei была приглашена для участия в 2020 году в 3-м Саратовском экономическом форуме, на площадке которого могут быть затронуты данные вопросы.
Посещение штаб-квартиры Huawei в Шэньчжэне было частью программы завершившихся в пятницу мероприятий в рамках Инфофорума-Китай.
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Теги:
Компании , Иван Каргапольцев , ИТАР-ТАСС
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