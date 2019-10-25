Срок поменьше: что Минфин приготовил олигархам

Минфин готов облегчить жизнь нашим крупным бизнесменам, проживающим преимущественно за рубежом. Ведомство предлагает со 183 до 90 дней сократить срок фактического нахождения в России, после которого гражданин будет считаться налоговым резидентом РФ. Это позволит платить налоги по пониженной ставке — 13%. Кроме того, даст возможность защитить свой доход от санкций ЕС и США.

Российским бизнесменам станет удобнее защищать свои доходы, если Минфин действительно реализует новые подходы к получению статуса налогового резидента России. Это следует из пояснений, которые дал в пятницу глава РСПП Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума.

Глава союза положительно оценил идею Минфина более чем вдвое — со 183 до 90 дней в течение года — сократить срок фактического нахождения на территории России, после которого гражданин будет считаться налоговым резидентом страны. Если гражданина признают налоговым резидентом РФ, он сможет заплатить 13%-й налог с доходов (НДФЛ). Даже если он проживает преимущественно, например, на Лазурном берегу во Франции и раньше платил подоходный налог там.

«Нигде в Европе нет таких низких ставок подоходного налога в 13%, как в России. Налоги начинаются от 30%, а во Франции, например, и вовсе могут доходить до 70%», — говорит Наталья Кордюкова, руководитель налоговой практики юридической фирмы Клифф.

В России ставка для нерезидентов сейчас действует в размере 30%, но она снижается до 13%, если, например, француз и итальянец или наш бизнесмен указывает при открытии банковского счета, что он живет в России более 183 дней в году.

Если инициативу Минфина узаконят, то достаточно будет прожить в России всего 90 дней.

Шохин считает, что действительно «надо дать упрощенные параметры предоставления налогового резидентства тем, кто хочет».

«Это должно быть право для тех, кто хочет в ускоренном режиме войти в российскую юрисдикцию», — цитирует RNS главу РСПП.

При этом Шохин категорически не поддерживает другую инициативу Минфина, связанную со статусом резидентства. Ведомство Антона Силуанова ранее предложило ввести в правовое поле новое понятие — «центр жизненных интересов».

То есть, если ты ведешь бизнес по всему миру, от Сингапура до Майями, по несколько месяцев плаваешь на собственной яхте, но центр твоих жизненных интересов находится в Москве, в том числе тут ты имеешь недвижимость, личные и экономические связи, гражданство, ты тут родился и женился, то ты фактически все равно россиянин.

Идея узаконить в Налоговом кодексе понятие «центра жизненных интересов» нашла отражение в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

Однако решение пока не принято, идет дискуссия, нужна ли эта норма. Но по крайней мере изменения не будут неожиданными, как «черт из табакерки», обещал ранее Силуанов.

«Давайте проведем обсуждение на вашей площадке, поскольку это касается крупного бизнеса. Давайте встретимся и детально обсудим это предложение. Каких-то решений на этот счет в правительстве не принималось», — пояснял ранее глава Минфина, обращаясь к отечественному бизнес-сообществу.

Но в РСПП считают, что идея в принципе преждевременная, критерии, что такое центр жизненных интересов размыты, даже в мировой практике не существует четкого понятия.

«Знаете, как определялся центр жизненных интересов? Выясняли, что у него одна жена там, другая семья там и так далее. Собака оказывалась. Жены могут сами прожить, а вот собака без хозяина не может. И по местоположению собаки определяли центр жизненных интересов», — рассказал Шохин в кулуарах форма ЕАЭС, проходившего в Вероне.

По мнению Шохина, «наше правоприменение, судебная практика просто не готовы к этому понятию».

Снизить для иностранцев, ведущих бизнес в России, налог с 30% до 13% НДФЛ и ввести сокращенный период пребывания в России — «потянется народ, потянутся иностранцы. То есть стимулы мы должны создать, а не еще одну дубину», — резюмировал Шохин, добавив, что для всех остальных надо сохранять тот порядок, который есть.

Упрощенный и более короткий период пребывания для получения российского резидентства может быть выгоден тем представителям крупного бизнеса, которые опасаются, что их доход может подпасть под санкции ЕС или США, отмечают эксперты.

Европейскому банку сложнее арестовать банковский счет резидента России, чем европейского налогоплательщика.

Тем не менее идея Минфина с упрощенным порядком получения резидентства не является стопроцентной гарантией сохранности средств наших бизнесменов, пытающихся защитить свои доходы или хотя бы снизить подоходный налог.

«У каждого государства есть свои критерии, кого считать налоговым резидентом. Если россиянин имеет виллу во Франции или Италии, живет преимущественно там, с семьей и собакой, а бизнес ведет в основном в России, то все равно местный налоговый орган просто так не отдаст России налогоплательщика», — говорит Кордюкова.

В любом случае, ни одна страна добровольно за просто так не захочет лишиться налогоплательщика, тем более, если речь идет о крупном плательщике налогов.

«За резидента будут бороться, проверять законность его статуса, его счета. Не всем это нужно», — говорит эксперт.

Иными словами, инициатива Минфина правильная, это попытка конкурировать за налогоплательщиков, используя относительно законные методы, но будет ли много желающих воспользоваться льготой, неизвестно. В России, как известно, слабо защищены права собственности, и бывшие российские резиденты готовы на повышенные налоги со своих миллионов в европейской юрисдикции. Лишь бы не потерять свой бизнес в российской.

Снижение ставки с 30% до 13% делается специально для наших крупнейших бизнесменов, которые «не хотят или не могут» находиться в России даже 90 дней», подводит итог Евгений Удилов, руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс».