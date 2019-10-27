VIP-полет: на что бизнесмены не жалеют денег

Следующее десятилетие станет расцветом бизнес-авиации в мире. За это время инженеры продадут 7,6 тыс. спецбортов для бизнесменов общей стоимостью $248 млрд, прогнозируют в Honeywell. Пока лидерство в сегменте удерживают американские и канадские корпорации, но Россия также разрабатывает бизнес-джет. Самолет сможет перевозить до восьми пассажиров со скоростью 3000 км/ч. Правда, соберут его не раньше 2026 года.

До конца текущего года мировые поставки бизнес-джетов вырастут на 9%. Инженеры надеются реализовать примерно 690 самолетов, значится в ежегодном отчете американского аналитического агентства Honeywell International. При этом в 2020 году продажи вырастут до 740 самолетов, подсчитали в организации.

В целом все следующее десятилетие станет крайне удачным для мирового сегмента бизнес-авиации.

«В период с 2020 по 2030 годы авиастроительные корпорации реализуют 7,6 тыс. бизнес-джетов. На продажах они заработают около $248 млрд

Новые борта для VIP-клиентов начинают пользоваться широким спросом у состоятельных клиентов», — говорится в исследовании.

Сейчас рынок бизнес-авиации поделен между двумя американскими и одним канадским производителями. Так, в США уже на протяжении 20-ти лет конкурируют между собой Gulfstream и Cessna. Первая компания специализируется исключительно на реактивных самолетах и с момента своего создания выпустила более двух тысяч бортов. Вся линейка Gulfstream рассчитана на перевозку не более 12 человек за один полет на расстояние до четырех тысяч километров. Последняя модель G650 стоит сейчас около $73 млн В свою очередь Cessna выпускают малые двухместные самолеты и бизнес-джеты вместимостью до 10 пассажиров. Их борта в основном пользуются спросом на внутреннем рынке, но корпорация в данный момент модернизирует лайнеры, пытаясь сократить объемы потребляемого машиной топлива. Обновленные джеты Cessna планирует поставлять в страны ЕС

Впрочем, пока главным поставщиком самолетов для бизнесменов в Европу остается канадская компания Bombardier. В прошлом году авиастроитель выпустил самолет рекордной дальности Global 7500. Борт способен выполнять многочасовые перелеты из Нью-Йорка в Гонконг или из Сан-Франциско в Сингапур. Максимальная дальность лайнера превышает 14 тыс. км. На этих самолетах летают чиновники высшего звена Франции и Испании.

«В отличие от российских бизнесменов, которых существенно потрепал начавшийся в 2014 году кризис, у европейских и американских VIP-клиентов спрос на бизнес-перевозки не упал. Даже нестабильная ситуация в торговых отношениях США и Китая, а также предстоящий Brexit не смог повлиять на предпочтения элит. У джетов сопоставимая скорость с гражданскими самолетами — около 800-900 км/ч, но бизнес-элита готова переплачивать за комфорт», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

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Российские инженеры также пытаются выйти на рынок мировой бизнес-авиации. Первые попытки по завоеванию предпринимались еще в 1999 году. В тот год на международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже был представлен проект отечественного бизнес-джета С-21. По задумке разработчиков, борт должен был перевозить от 5 до 8 пассажиров на расстояние до четырех тысяч километров.

Изначально в проект российские инвесторы вложили порядка $25 млн, но данных средств не хватило на создание опытного образца. Тогда ОКБ «Сухой» , который занимался проектированием, предложило присоединиться к проекту китайских бизнесменов. После продолжительных переговоров китайцы все-таки отказались инвестировать в C-21. Проект закрыли в 2002 году.

Схожая судьба постигла и проект ОКБ «Туполева» Ту-444, воспоминает Роман Гусаров.

Проектные работы по борту начались в начале 2000-х годов. Лайнер мог перевозить 6-10 пассажиров на расстояние до 7,5 тысяч километров. Но проект также заглох в 2008 году из-за отсутствия финансирования.

При этом спрос на российские машины подобных характеристик все же есть, хоть и не такой большой, как на Западе. После первичных санкций российским владельцам деловых самолетов европейские и американские операторы стали отказывать в перевозке. Речь идет в первую очередь о бизнесменах, попавших в санкционные списки. Часть из них была вынуждена пересесть из своих самолетов в бизнес-класс гражданских лайнеров.

Между тем российские власти не оставляют надежды создать бизнес-джет, который бы смог обойти иностранных конкурентов. Так, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минпромторга заявил, что в России уже разрабатывают сверхзвуковой бизнес-джет. Борт сможет перевозить до восьми пассажиров на расстояние до 6-8 тысяч километров. При это самолет сможет развивать скорость до 2000-3000 км/ч. Для сравнения: коммерческие лайнеры сейчас летают со скоростью не более 900 км/ч.

Правда, новейший самолет власти намерены показать не ранее 2026 года, поскольку проект требует существенного финансирования. Только исследовательские работы, которые ведутся с 2017 года, обошлись примерно в 1,4 млрд рублей. Итоговой сметы на борт Минпромторг еще не представлял.

«Ключевое преимущество сверхзвукового самолета заключается в скорости полета, что позволяет существенно сократить время в пути. Среди бизнес-сообщества подобный джет, безусловно, будет популярен», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев

Впрочем, позволить себе поездку на таком самолете сможет далеко не каждый бизнесмен, поскольку цены на полет могут быть заоблачными, не исключает Роман Гусаров. В 2003 году французы в последний раз подняли в небо сверхзвуковой лайнер Concord. Хотя борт и развивал невероятную по тем временам скорость свыше 2000 км/ч, пассажиры не торопились покупать билеты из-за их высокой цены.

Стоимость билета по маршруту из Лондона в Нью-Йорк составляла около $5 тыс. Boeing 747 летал по аналогичному маршруту значительно дешевле — всего за $900. «Учитывая, сколько стоил билет на самолет, который вмещал до 100 человек, то ориентировочная цена одного билета в бизнес-джете может доходить до $50 тыс.

Вряд ли кто-то захочет платить такую сумму за полет», — отметил Роман Гусаров.

Столь высокая цена перевозок объясняется тем, что сверхзвуковые самолеты потребляют непомерно много топлива. К примеру, за тот же рейс из Британии в США Concord тратил порядка 120 тонн авиакеросина.