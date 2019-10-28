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Гендиректор H&M рассказал об опасности умеренного потребления 

News.ru + ещё 4 3 часа назад
Генеральный директор сети магазинов одежды H&M Карл-Йохан Петерсон рассказал, что его беспокоит в тренде на разумное потребление товаров и услуг.
Петерсон считает, что «ужасные» социальные последствия отказа от покупок и перелётов перевесят пользу для экологической ситуации в мире. Вместо снижения потребления, по мнению бизнесмена, стоит использовать в производстве инновационные экологические материалы.
"Проблема климата невероятно важна. Это огромная угроза, и мы все должны относиться к ней серьезно — политики, компании, частные лица. В то же время ликвидация нищеты является целью, которая, по крайней мере, так же важна", — цитирует Петерсона Bloomberg.
Hennes & Mauritz является одной из ключевых фигур в индустрии моды. Компания стоимостью $2,5 трлн привлекает к себе всё более пристальное внимание из-за опасений по поводу загрязнения окружающей среды и прав работников в развивающихся странах, в которых сосредоточена основная часть производств H&M.
Как писал News.ru ранее, Федеральная таможенная служба сообщила, что в 2018 году в Россию импортированы 38 миллионов килограммов секонд-хенда. Причин бума торговли одеждой с чужого плеча несколько: это и снижение уровня жизни россиян, и высокий курс доллара, и растущий интерес к бюджетным маркам, и тренд на разумное потребление.
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Комментарии1 
Теги:
Компании , Видео , Другое , Федеральная таможенная служба , Bloomberg
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