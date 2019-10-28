Гендиректор H&M рассказал об опасности умеренного потребления

Генеральный директор сети магазинов одежды H&M Карл-Йохан Петерсон рассказал, что его беспокоит в тренде на разумное потребление товаров и услуг.

Петерсон считает, что «ужасные» социальные последствия отказа от покупок и перелётов перевесят пользу для экологической ситуации в мире. Вместо снижения потребления, по мнению бизнесмена, стоит использовать в производстве инновационные экологические материалы.

"Проблема климата невероятно важна. Это огромная угроза, и мы все должны относиться к ней серьезно — политики, компании, частные лица. В то же время ликвидация нищеты является целью, которая, по крайней мере, так же важна", — цитирует Петерсона Bloomberg.

Hennes & Mauritz является одной из ключевых фигур в индустрии моды. Компания стоимостью $2,5 трлн привлекает к себе всё более пристальное внимание из-за опасений по поводу загрязнения окружающей среды и прав работников в развивающихся странах, в которых сосредоточена основная часть производств H&M.