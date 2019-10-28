Сбербанк запустил новый сервис для походов в рестораны SberFood

Компания FoodPlex сегодня запустила SberFood — мобильное приложение, призванное оптимизировать посещение ресторанов и затраты на их обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

SberFood состоит из мобильного приложения с сервисами для гостей и Plazius Marketing Cloud — CRM-системы для ресторанов с программой лояльности. Приложение включает рекомендации по подбору ресторанов, бронирование столиков, предзаказ еды и напитков, а также дает доступ к акциям и программам лояльности. Благодаря сервису, посетители ресторана смогут разделить счет между собой в приложении и оплатить его, не дожидаясь, пока официант принесет чек. После оплаты приложение позволит оставить безналичные чаевые.

«С утра приложение сэкономит ваше время, избавив от очереди за кофе с помощью сервиса предварительного заказа; днем подскажет заведение поблизости с обедом по выгодной цене и поможет быстро оплатить счет; а вечером подберет идеальный ресторан для романтического свидания и в несколько нажатий забронирует для вас столик», — приводятся в сообщении слова генерального директора FoodPlex Никиты Нечаева.

По данным пресс-службы, на платформе уже представлены 50 000 ресторанов, из которых 10 000 — с возможностью дистанционного бронирования столика, 2000 — с бонусами, 400 — с оплатой без ожидания, чаевыми и раздельным чеком, 100 — с предварительным заказом еды и напитков.

При этом для рестораторов SberFood готов предложить настройки программы лояльности, аналитики и коммуникаций с посетителями. Marketing Cloud, интегрируемый в кассовую систему, не только поможет увеличить средний чек и частоту посещений заведения постоянными гостями, но и сможет проводить анализ базы посетителей и сегментация аудитории.

«Оборот рынка общественного питания в России превышает 1 трлн рублей — это огромный рынок, который далек от насыщения. Платформа SberFood станет одним из якорных проектов нашей экосистемы и позволит сформировать новый стандарт потребления в индустрии», — уверен первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В свою очередь Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group, назвал запуск новой платформы — «важнейшим этапом для развития совместного проекта Rambler Group и Сбербанка».