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Сбербанк запустил новый сервис для походов в рестораны SberFood 

Рамблер 28 октября 2019
Сбербанк запустил новый сервис для походов в рестораны SberFood
Фото: ТАСС
Компания FoodPlex сегодня запустила SberFood — мобильное приложение, призванное оптимизировать посещение ресторанов и затраты на их обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
SberFood состоит из мобильного приложения с сервисами для гостей и Plazius Marketing Cloud — CRM-системы для ресторанов с программой лояльности. Приложение включает рекомендации по подбору ресторанов, бронирование столиков, предзаказ еды и напитков, а также дает доступ к акциям и программам лояльности. Благодаря сервису, посетители ресторана смогут разделить счет между собой в приложении и оплатить его, не дожидаясь, пока официант принесет чек. После оплаты приложение позволит оставить безналичные чаевые.
«С утра приложение сэкономит ваше время, избавив от очереди за кофе с помощью сервиса предварительного заказа; днем подскажет заведение поблизости с обедом по выгодной цене и поможет быстро оплатить счет; а вечером подберет идеальный ресторан для романтического свидания и в несколько нажатий забронирует для вас столик», — приводятся в сообщении слова генерального директора FoodPlex Никиты Нечаева.
По данным пресс-службы, на платформе уже представлены 50 000 ресторанов, из которых 10 000 — с возможностью дистанционного бронирования столика, 2000 — с бонусами, 400 — с оплатой без ожидания, чаевыми и раздельным чеком, 100 — с предварительным заказом еды и напитков.
При этом для рестораторов SberFood готов предложить настройки программы лояльности, аналитики и коммуникаций с посетителями. Marketing Cloud, интегрируемый в кассовую систему, не только поможет увеличить средний чек и частоту посещений заведения постоянными гостями, но и сможет проводить анализ базы посетителей и сегментация аудитории.
«Оборот рынка общественного питания в России превышает 1 трлн рублей — это огромный рынок, который далек от насыщения. Платформа SberFood станет одним из якорных проектов нашей экосистемы и позволит сформировать новый стандарт потребления в индустрии», — уверен первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.
В свою очередь Рафаэль Абрамян, CEO Rambler Group, назвал запуск новой платформы — «важнейшим этапом для развития совместного проекта Rambler Group и Сбербанка».
«Запуск новой платформы — важнейший этап для развития совместного проекта Rambler Group и Сбербанка. Объединив в одном приложении возможность выбирать лучшие рестораны, бронировать в них столики, расплачиваться, не ожидая пока официант принесет счет и оставить ему безналичные чаевые — это новый уровень сервиса и комфорта для клиентов. Этот проект показывает, какие возможности перед пользователями могут появиться благодаря партнерству лидеров цифровой экономики. Уверен, что наш опыт станет вдохновляющим примером для других участников рынка».
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Теги:
Компании , Экономика России , Лев Хасис , Никита Нечаев , Сбербанк России , Рамблер
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