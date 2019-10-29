Чичваркин предложил новый налог для магазинов

Чичваркин считает нужным ввести новый налог для магазинов

Все продажи в рознице должны облагаться налогом. Об этом заявил бывший владелец «Евросети» и бизнесмен Евгений Чичваркин

Он отметил, что это должен быть единственным налогом. Правильная цифра, которые должны облагаться все транзакции, должна быть «от пятины до десятины», считает предприниматель.

По словам Чичваркина, под налог должна быть вещь, которая уже создана, а не оптовые продажи оборудования или запчастей. Также за неуплату налога должно быть наказание, от которого невозможно будет уйти, пишет РБК.

«Это будет основа пополнения государственного бюджета. И ничего больше ниоткуда собираться не должно», — подчеркнул Чичваркин.

Ранее россиянам рассказали, как можно не платить за чужой транспортный налог. Для этого нужно вовремя снимать с учета проданный автомобиль.