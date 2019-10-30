Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ

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04.10

Названы сроки строительства нового российского мегамоста 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Железнодорожный мост, который соединит остров Сахалин с материковой Россией, может быть построен до конца 2035 года. Такие сроки озвучил гендиректор РЖД Олег Белозеров, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Технико-экономическое обоснование проекта подготовят до конца ноября. По словам Белозерова, к настоящему времени уже проведены изыскания и понятно, «где этот мост мог бы стоять точно». Само строительство моста он оценивает в 252,8 миллиарда рублей.
Белозеров отметил, что к 2025 году Транссибирская магистраль будет загружена полностью, и РЖД нужно будет решать проблему «узких мест» при подъезде к портам. Таким образом, по словам главы перевозчика, компании нужно будет принять решение, протянуть ли дорогу в сторону Китая или осваивать Сахалин. Он отметил, что на Сахалине железнодорожное полотно тянется вдоль берега.
«Там порты есть, которые уже могли бы быть использованы для перегрузки», — пояснил Белозеров.
Топ-менеджер добавил, что строительство моста на Сахалин можно включить в стратегию РЖД. Сама же программа будет разбита на два этапа, первый из которых нужно будет исполнить до 2030 года, а второй — до 2035-го.
Сахалин в 2019 году полностью перешел на российский стандарт колеи, который составляет 1520 миллиметров. До этого на острове была более узкая колея, которая функционировала со времен, когда Сахалин был японским. Переход на российский стандарт колеи позволит осуществлять сшивку с вагонами, которые идут с материка на остров на пароме, без переобувания на новую колесную пару, а также сократит время транспортировки грузов и увеличит пассажиропоток.
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Комментарии336 
Теги:
Компании , Видео , Григорий Березкин , Олег Белозеров , РЖД
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