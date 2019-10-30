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Раскрыты подробности о строительстве нового мегамоста РФ 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Железнодорожный мост на Сахалин может быть построен до конца 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.
Белозеров заявил, что РЖД провела ряд изысканий и в настоящий момент готовит технико-экономическое обоснование проекта, которое будет завершено в течение «трех недель-месяца».
По словам Белозерова, РЖД провела переговоры с Минобороны о высоте моста, поскольку эта характеристика существенно влияет на стоимость строительства.
Глава РЖД отметил, что строительство моста на Сахалин можно включить в стратегию РЖД, которая будет разбита на два этапа: проекты до 2030 и до 2035 годов.
Белозеров отметил, что к 2025 году Транссибирская магистраль будет загружена полностью, и нужно будет решать проблему «узких мест» при подъезде к портам. Таким образом, по словам главы перевозчика, компании нужно будет принять решение, протянуть ли дорогу в сторону Китая или осваивать Сахалин. Он отметил, что на Сахалине железнодорожное полотно тянется вдоль берега.
«Там порты есть, которые уже могли бы быть использованы для перегрузки», — пояснил Белозеров.
Проект строительства железнодорожной линии Селихин — Ныш с мостовым переходом пролива Невельского увязан с проектом развития Восточного полигона сети железных дорог, сообщает ТАСС. Общая длина железнодорожной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивалась в 540,3 млрд рублей, стоимость моста — в 252,8 млрд рублей.
Комментарии394 
Теги:
Компании , Видео , Министерство обороны , РЖД , ИТАР-ТАСС
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