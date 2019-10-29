У Championat.com не смогли отсудить рекордную для рунета сумму

«Ведомости». «Телеспорт груп» не смогла отсудить у Championat.com рекордную для рунета сумму по иску о нарушении авторских прав, пишут принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева

«Телеспорт груп» просила взыскать с сайта Championat.com (входит в Rambler Group ) 235 млн руб. за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу.

Требования «Телеспорт груп» были удовлетворены частично: 29 октября Мосгорсуд принял решение взыскать с Rambler Group 1,4 млн руб., расходы по уплате госпошлины в 21 250 руб., а также расходы на оплату услуг нотариуса в 135 580 руб.

Также Rambler Group должна прекратить создание технических условий для распространения или иного использования телевизионной трансляции матчей чемпионата Италии по футболу.

Представитель Rambler Group заявлял, что компания не признает нарушение и возражает против позиции истца.

Исковые требования «Телеспорт груп» стали крупнейшими в по антипиратскому законодательству в России.

Компания также подавала иск к Sports.ru, но на этом сайте спорный контент был удален.