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У Championat.com не смогли отсудить рекордную для рунета сумму 

Рамблер 23 часа назад
У Championat.com не смогли отсудить рекордную для рунета сумму
Фото: https://www.championat.com/
«Телеспорт груп» не смогла отсудить у Championat.com рекордную для рунета сумму по иску о нарушении авторских прав, пишут принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости».
«Телеспорт груп» просила взыскать с сайта Championat.com (входит в Rambler Group) 235 млн руб. за 47 случаев нарушения авторских прав при трансляции чемпионата Италии по футболу.
Требования «Телеспорт груп» были удовлетворены частично: 29 октября Мосгорсуд принял решение взыскать с Rambler Group 1,4 млн руб., расходы по уплате госпошлины в 21 250 руб., а также расходы на оплату услуг нотариуса в 135 580 руб.
Также Rambler Group должна прекратить создание технических условий для распространения или иного использования телевизионной трансляции матчей чемпионата Италии по футболу.
Представитель Rambler Group заявлял, что компания не признает нарушение и возражает против позиции истца.
Исковые требования «Телеспорт груп» стали крупнейшими в по антипиратскому законодательству в России.
Компания также подавала иск к Sports.ru, но на этом сайте спорный контент был удален.
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Теги:
Компании , Демьян Кудрявцев , Мосгорсуд , Рамблер , Чемпионат.com , Ведомости , Sports.ru
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