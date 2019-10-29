«Л'Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»

Сеть "Л'Этуаль" подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о приобретении магазинов косметики "Подружка", следует из материалов в базе решений ведомства.

"В ФАС России поступило ходатайство ООО "Алькор и Ко" на приобретение 100% долей участия, составляющих уставный капитал ООО "Табер Трейд", — говорится в сообщении.

Срок рассмотрения ходатайства составляет 30 дней.

ООО "Алькор и Ко" является операционной компанией "Л'Этуаль", следует из данных на официальном сайте торговой сети. ООО "Табер Трейд" развивает магазины "Подружка", указано на сайте компании.

Сеть магазинов косметики "Подружка" была основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, под брендом "Подружка" работает интернет-магазин. Помимо косметики, в магазинах этой сети продаются парфюмерия, средства по уходу за собой, аксессуары и бижутерия.

Сеть "Л'Этуаль" была основана в 1997 году и в настоящее время объединяет порядка 900 магазинов в более чем 200 городах России. Также компания развивает интернет-магазин.