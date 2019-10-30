Парад смертников: больше половины банков скоро закроются

Более половины банков мира не переживут следующий кризис — к такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании McKinsey. В условиях экономического спада, отсутствия прибыли, нехватки капитала и снижения спроса на кредиты банкротства неизбежны. Как мировая финансовая система оказалась на грани краха и что будет в России — в материале РИА Новости.

Победители и обреченные

Через десять лет после глобального кризиса мировая банковская индустрия столкнулась с очередным циклическим спадом. На это указывает прежде всего снижение спроса на кредиты: в 2018 году объем заимствований вырос лишь на четыре процента — это самый низкий показатель за пять лет. Кроме того, доверие инвесторов к банкам ослабевает из-за расширения операций с рисковыми активами.

На фоне продолжающегося замедления мировой экономики настоящим испытанием для банков стали рекордно низкие процентные ставки, говорится в докладе международной консалтинговой компании McKinsey "Последний пит-стоп? Время для смелых шагов".

Как поясняют эксперты, повышение ставок выгодно банкам, поскольку позволяет выдавать более дорогие кредиты. Низкие ставки сводят прибыль на нет.

Больше всего страдают европейские кредитные организации, оказавшиеся в ловушке отрицательных ставок. Также "ниже нуля" Япония, Швейцария. Под угрозой — США: Дональд Трамп на прошлой неделе потребовал от ФРС последовать примеру Европы.

Эксперимент Европейского центробанка с отрицательными процентными ставками длится уже более пяти лет. Цель — стимулировать экономический рост и не допустить дефляции. Однако пока такая монетарная политика не дает эффекта: экономика не ускоряется.

По оценкам Deutsche Bank , кредитные организации еврозоны теряют из-за отрицательных ставок по восемь миллиардов долларов в год.

"Фактически банки наказывают за хранение на депозитах в ЦБ свободных денежных средств", — отмечают в McKinsey.

Как указывает Ирина Алпатова , начальник отдела по внешним коммуникациям банка "Фридом Финанс" , европейские и американские регуляторы привели финансовые рынки к падению из-за невозможности извлечь достаточный доход из кредитных операций. В результате сложились все предпосылки для обвала акций банковского сектора и потери банками капитала.

Крупные банки упустили шанс на выживание, не уделив должного внимания современным финансовым технологиям. По оценкам McKinsey, гиганты банковской сферы тратят меньше трети бюджета на развитие технологических платформ, внедрение инноваций и цифровых сервисов для клиентов. У перспективных финтех-стартапов этот показатель достигает 70%.

Без больших проблем через новый циклический кризис пройдут лишь 45% банков мира, считают в McKinsey. Каждый пятый банк нуждается в смене бизнес-модели, а также радикальном сокращении расходов. Иначе — полный крах.

Наконец, оставшиеся 35% — это проблемные организации, действующие на неблагоприятных рынках. Для таких игроков единственно возможный вариант выживания — слияние с такими же банками или продажа более сильным конкурентам.

"В сложившейся ситуации есть два пути. Первый — консолидироваться и укрупняться. Но это не так просто — трудно договариваться. Также нужно учитывать желания акционеров по слияниям и поглощениям. Второй — найти свою нишу, в которой можно спокойно существовать", — говорит Алексей Федоров, заместитель председателя правления VestaBank.

Россия — тихая гавань

Глобальные тенденции не обойдут и отечественный банковский сектор. Однако удар кризиса существенно смягчится благодаря расчистке финансового рынка от слабых игроков, чем Банк России занимается с 2013 года. По оценкам Fitch, Центробанк потратил на это свыше 70 миллиардов долларов и число кредитных организаций в стране сократилось более чем вдвое.

Как отмечала еще в прошлом году глава ЦБ Эльвира Набиуллина , основная работа по оздоровлению банковской системы России завершена и ситуация, когда "нормальные, здоровые банки конкурировали за клиентов с "пылесосами" (банками, которые привлекали вкладчиков высокими ставками для реализации своих рисковых бизнес-моделей) и другими откровенно мошенническими организациями", осталась в прошлом.

Эксперты подчеркивают: тренд положительный. Небольшие финансовые организации исчезают, крупные — поглощают средние и мелкие.

"Укрупнение банковского сектора, переход 50 с лишним процентов институтов к государству и части из них — к международным банковским сетям — неплохо и с точки зрения экономики в целом, и с точки зрения финансовой устойчивости на этом рынке, и для обеспечения гарантий для вкладчиков", — объясняет Александр Куликов, руководитель коммерческого отдела Европейской юридической службы.

Важный фактор — технологическая продвинутость отечественных банков. По данным той же McKinsey, Россия входит в пятерку стран с самым высоким темпом цифровизации в финансовом сегменте.