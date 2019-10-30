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Чистая прибыль Bayer за 9 месяцев упала вдвое 

Прайм 9 часов назад
Чистая прибыль Bayer за 9 месяцев упала вдвое
Фото: Reuters
Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG за три квартала 2019 года уменьшилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,677 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Прибыль в пересчете на акцию составила 2,73 евро против 6,06 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 24,3% — до 32,795 миллиарда евро.
Чистая прибыль компании за третий квартал составила 1,036 миллиарда евро, что в 2,7 раза ниже показателя годичной давности. Прибыль в пересчете на акцию составила 1,05 евро против 2,93 евро годом ранее. Выручка выросла на 6,1% — до 9,83 миллиарда евро.
Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за девять месяцев выросла на 6,6% — до 13,28 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 0,1%, до 4,125 миллиарда евро, а сельскохозяйственного подразделения — в 1,6 раза, до 15,18 миллиарда евро.
Компания ожидает выручку по итогам года на уровне около 43,5 миллиарда евро.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).
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