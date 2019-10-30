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Чистая прибыль Total в январе-сентябре снизилась на 16% 

Прайм + ещё 2 7 часов назад
Чистая прибыль Total снизилась на 16%
Фото: Reuters
Французская нефтегазовая компания Total за первые девять месяцев 2019 года сократила консолидированную чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%, до 8,667 миллиарда долларов, говорится в отчете компании.
Выручка Total в отчетном периоде сократилась на 3,7% и составила 151,04 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию — 3,2 доллара против 3,88 доллара годом ранее.
В третьем квартале консолидированная чистая прибыль компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 29%, до 2,8 миллиарда долларов. Квартальная выручка Total в годовом выражении сократилась на 11% и составила 48,589 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию была на уровне 1,13 доллара против 1,47 доллара годом ранее.
Совокупный объем добычи углеводородов компанией за девять месяцев 2019 года составил 2,981 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 9% больше показателя за такой же период прошлого года. По итогам квартала показатель также вырос в годовом выражении на 8%, до 3,04 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания отмечает, что рост добычи в минувшем квартале связан, в том числе, с запуском и наращиванием объемов новых проектов, в том числе "Ямал СПГ" в России, а также ряда проектов в Австралии, Анголе, Нигерии и Великобритании.
Средняя цена нефти марки Brent, по оценкам компании, за девять месяцев 2019 года составила 64,6 доллара за баррель, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. По итогам квартала средняя цена нефти марки Brent, по оценкам Total, составила 62 доллара, что на 18% ниже показателя за третий квартал 2018 года.
"Группа продолжает показывать хорошие результаты, несмотря на экономическую ситуацию в третьем квартале, который ознаменовался снижением цены нефти марки Brent на 18% по сравнению с показателем годичной давности, и падением цен на газ в Европе и Азии примерно на 55%", — приводятся в сообщении слова главы Total Патрика Пуянне (Patrick Pouyanne).
Total является третьим по величине нефтедобытчиком в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк". Работает на американском газовом рынке в течение 25 лет.
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Теги:
Компании , Total , Новатэк
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