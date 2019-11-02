Киев нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

На Украине нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией по газу

После принятия Радой закона о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» Киев может получить «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа, считает глава украинской компании Андрей Коболев

По словам главы «Нафтогаза», после принятия закона у Киева появились основания «убеждать Евросоюз , чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС».

«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», — написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

При этом глава «Нафтогаза» признал, что для успеха в переговорах необходимо «еще много чего» сделать, в том числе «принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга».

Закон о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» был принят Верховной радой 31 октября.

В среду «Нафтогаз» объявил о готовности к зиме без транзита российского газа. При этом в сентябре в компании предупреждали, что ряд городов зимой может остаться без отопления.