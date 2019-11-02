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На Украине нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией по газу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 29 минут назад
Киев нашел «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
Фото: РИА Новости
После принятия Радой закона о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» Киев может получить «серьезный аргумент» в трехсторонних переговорах о транзите российского газа, считает глава украинской компании Андрей Коболев.
По словам главы «Нафтогаза», после принятия закона у Киева появились основания «убеждать Евросоюз, чтобы он продолжил требовать от России сохранения транзита через украинскую ГТС».
«Теперь имеем возможность вовремя завершить анбандлинг и получить серьезный аргумент на трехсторонних переговорах с «Газпромом», — написал Коболев на своей странице в соцсети Facebook.
При этом глава «Нафтогаза» признал, что для успеха в переговорах необходимо «еще много чего» сделать, в том числе «принять сетевые кодексы и обеспечить своевременное заключение пакета договоров для корректного проведения анбандлинга».
Закон о выделении газотранспортной системы Украины (ГТС) из «Нафтогаза» был принят Верховной радой 31 октября.
В среду «Нафтогаз» объявил о готовности к зиме без транзита российского газа. При этом в сентябре в компании предупреждали, что ряд городов зимой может остаться без отопления.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что на Украине нет никакого реверса газа из ЕС, «это российский газ».
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Теги:
Компании , Экономика , Андрей Коболев , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Верховная Рада
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