Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 12%

Чистая прибыль «Ростелекома» в третьем квартале 2019 года увеличилась на 12% до 6,4 млрд руб. по сравнению с 5,7 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года, сообщается в отчётности компании по МСФО.

Рост выручки за квартал составил 5%, год к году-показатель сменился с 79,4 млрд руб. на 83,7 млрд руб. При этом операционная прибыль «Ростелекома» снизилась — с 10,9 млрд руб. до 10,4 млрд руб.

По итогам первых 9 месяцев 2019 года чистая прибыль увеличилась на 29%, составив 16,4 млрд руб. Выручка за аналогичный период выросла на 4% — до 242,6 млрд руб.