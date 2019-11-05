«Сафмар» выкупает у «Траста» часть активов, переданных санированным банкам

"Активы, оказавшиеся сейчас на балансе банка "Траст", принадлежали Микаилу Шишханову (в том числе 49% акций ГК "А101", привилегированные акции "Русснефти" и акции девелопера "Интеко"). Группа "Сафмар"… выкупает у "Траста" часть активов, ранее переданных санированным банкам Микаилом Шишхановым. В зависимости от специфики конкретных сделок в ряде случаев группа увеличивает контроль над принадлежащими ей активами, в ряде — доводит его до 100%", — сообщается в релизе.

Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров о сделке, соглашение о выкупе части активов должно быть подписано в начале ноября. Также, по его словам, соглашение, в частности, предполагает выкуп до трети привилегированных акций "Русснефти".

Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. При этом все привилегированные акции (25% уставного капитала) принадлежат "Трасту", который стал их владельцем после передачи на его баланс активов санированного Бинбанка.

"А101" специализируется на строительстве жилья в Новой Москве. Компания уже входит в группу "Сафмар", которой принадлежит 51% в девелопере. Остальными 49% владеет "Траст".