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«Сафмар» выкупает у «Траста» часть активов, переданных санированным банкам 

РИА Недвижимость 1 час назад
«Сафмар» выкупает у «Траста» часть активов
Фото: РИА Новости
Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева выкупает у банка "Траст" часть активов, принадлежавших ранее племяннику Гуцериева Микаилу Шишханову — бывшему владельцу Бинбанка и санатору "Рост банка", говорится в сообщении группы.
"Активы, оказавшиеся сейчас на балансе банка "Траст", принадлежали Микаилу Шишханову (в том числе 49% акций ГК "А101", привилегированные акции "Русснефти" и акции девелопера "Интеко"). Группа "Сафмар"… выкупает у "Траста" часть активов, ранее переданных санированным банкам Микаилом Шишхановым. В зависимости от специфики конкретных сделок в ряде случаев группа увеличивает контроль над принадлежащими ей активами, в ряде — доводит его до 100%", — сообщается в релизе.
Как рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров о сделке, соглашение о выкупе части активов должно быть подписано в начале ноября. Также, по его словам, соглашение, в частности, предполагает выкуп до трети привилегированных акций "Русснефти".
Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. При этом все привилегированные акции (25% уставного капитала) принадлежат "Трасту", который стал их владельцем после передачи на его баланс активов санированного Бинбанка.
"А101" специализируется на строительстве жилья в Новой Москве. Компания уже входит в группу "Сафмар", которой принадлежит 51% в девелопере. Остальными 49% владеет "Траст".
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Теги:
Компании , Михаил Гуцериев , Микаил Шишханов , Русснефть , Рост Банк , Бинбанк , Национальный банк "Траст"
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