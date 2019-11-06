На фоне переговоров по транзиту «Нафтогаз» занял много денег

Украинский «Нафтогаз» разместил семилетние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов. Доходность размещения составила 7,625 процента годовых, говорится в сообщении на сайте компании.

В пресс-службе подчеркнули, что это самая низкая ставка среди всех украинских размещений в текущем году. Она всего на 127 базисных пункта выше, чем суверенный долг Украины с тем же сроком погашения.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заметил, что удивлен интересом инвесторов к бумагам компании. Спрос на еврооблигации на пике превышал предложение в 2,9 раза. Покупателями выступили инвесторы со всего мира. Деньги должны поступить на счета компании 8 ноября.

В июле компания выпустила бонды на сумму 500 миллионов евро (погашение в 2024 году) и на 335 миллионов долларов (погашение в 2022 году).

Несмотря на сравнительно низкую ставку нынешнего размещения, она по-прежнему сильно выше, чем, например, у российских компаний. В частности, «Норникель» в октябре этого года выпустил долларовые облигации по ставке 3,375 процента. Это означает, что инвесторы по-прежнему считают вложения в украинскую компанию рискованными.

Размещение проходило на фоне переговоров с «Газпромом» по поводу контрактов на транзит газа в Европу и прямых закупок. Российская сторона требует от оппонента отказаться от всех претензий в арбитраже для продолжения консультаций. «Нафтогаз», который уже добился признания долга «Газпрома» в размере почти три миллиарда долларов, отказываться от претензий не намерен. Более того, компания подала новый иск на сумму 12 миллиардов долларов, хотя и не исключила его снижения до двух миллиардов.