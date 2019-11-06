Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.57
$
63.60
70.41
70.60
Прогноз
11.11 – 18.11
$
63.00
72.50
Индексы и котировки Brent
63.02
+0.21 Золото
1486.10
–0.04 РТС
1460.50
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1078
–0.0047
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

На фоне переговоров по транзиту «Нафтогаз» занял много денег 

Lenta.ru 2 часа назад
На фоне переговоров по транзиту «Нафтогаз» занял много денег
Фото: НАК «Нафтогаз Украины»
Украинский «Нафтогаз» разместил семилетние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов. Доходность размещения составила 7,625 процента годовых, говорится в сообщении на сайте компании.
В пресс-службе подчеркнули, что это самая низкая ставка среди всех украинских размещений в текущем году. Она всего на 127 базисных пункта выше, чем суверенный долг Украины с тем же сроком погашения.
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заметил, что удивлен интересом инвесторов к бумагам компании. Спрос на еврооблигации на пике превышал предложение в 2,9 раза. Покупателями выступили инвесторы со всего мира. Деньги должны поступить на счета компании 8 ноября.
В июле компания выпустила бонды на сумму 500 миллионов евро (погашение в 2024 году) и на 335 миллионов долларов (погашение в 2022 году).
Несмотря на сравнительно низкую ставку нынешнего размещения, она по-прежнему сильно выше, чем, например, у российских компаний. В частности, «Норникель» в октябре этого года выпустил долларовые облигации по ставке 3,375 процента. Это означает, что инвесторы по-прежнему считают вложения в украинскую компанию рискованными.
Размещение проходило на фоне переговоров с «Газпромом» по поводу контрактов на транзит газа в Европу и прямых закупок. Российская сторона требует от оппонента отказаться от всех претензий в арбитраже для продолжения консультаций. «Нафтогаз», который уже добился признания долга «Газпрома» в размере почти три миллиарда долларов, отказываться от претензий не намерен. Более того, компания подала новый иск на сумму 12 миллиардов долларов, хотя и не исключила его снижения до двух миллиардов.
Между тем, как указывают эксперты, Украине с технической точки зрения будет сложно поддерживать работоспособное состояние своей газотранспортной системы (ГТС) без транзита газа. Это подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, указавший, что без транзита «ГТС Украины просто развалится».
Видео дня. Что изменит электронная сертификация молочки
Последние новости
В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов В Киеве рассказали о просьбе России «понять и простить» 22 миллиарда долларов Путин одобрил замену «Википедии» Путин одобрил замену «Википедии» Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни Рабыня аль-Багдади рассказала о последних месяцах его жизни
Комментарии 
Теги:
Компании , Андрей Коболев , Дмитрий Песков , Нафтогаз , Газпром , Норникель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нефти предсказали сложные времена
Нефти предсказали сложные времена
Обойдет золото: Какой металл окажется дороже
Обойдет золото: Какой металл окажется дороже 1
Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума
Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума
США захотели перехватить у КНР ведущую украинскую компанию
США захотели перехватить у КНР ведущую украинскую компанию
Раскрыты подробности крупнейшей сделки в истории
Раскрыты подробности крупнейшей сделки в истории
Видео
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
США и Европа начали новую «войну»
00:42
США и Европа начали новую «войну»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение