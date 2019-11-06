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Минфин предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации пяти компаний 

ТАСС + ещё 1 32 минуты назад
Минфин предложил приватизировать пять компаний
Фото: РИА Новости
Минфин РФ предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", РЖД, "Русгидро" и "Аэрофлота", сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Мы действительно предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей" и "Русгидро", — отметил Моисеев.
По его словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году.
"Навряд ли это 2020 год, во всяком случае уж такие компании, как "Роснефть" и РЖД, точно. Я думаю, что это 2021 год", — считает замминистра финансов.
По словам Моисеева, позиция Минфина состоит в снижении доли государственного участия в уставных капиталах указанных компаний до 50% плюс одна акция.
"Позиция ровно такая, как ее озвучил министр, что везде, где у нас значительно больше, чем 50% +1 акция, надо внимательно посмотреть, насколько это обосновано. Есть случаи, когда это обосновано. Связано это с тем, что наличие публично торгуемых акций предполагает значительно больше прозрачности, а в нынешних условиях это не всегда оптимально", — добавил Моисеев.
Как отмечает замминистра финансов, спрос на акции указанных компаний является высоким.
"Индекс Московской биржи сейчас вполне хороший, если не считать последних нескольких недель, в целом он нормальный. Это говорит о том, что спрос на акции есть. Если цены на акции растут, значит покупатели есть", — сказал Моисеев.
Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время приступит к подготовке более амбициозного плана приватизации. По его словам, правительству необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ не обязательно оставаться. Первый вице-премьер подчеркнул, что более амбициозный план нужен не для наполнения бюджета, а для снижения доли государства в экономике России.
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Теги:
Компании , Антон Силуанов , Алексей Моисеев , Аэрофлот , Транснефть , Россети , Московская биржа , Роснефть , РЖД , Минфин , Русгидро
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