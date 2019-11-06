Минфин предложил приватизировать пять компаний

Минфин предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации пяти компаний

"Мы действительно предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации "Транснефти", РЖД, "Аэрофлота", "Россетей" и "Русгидро", — отметил Моисеев.

По его словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году.

"Навряд ли это 2020 год, во всяком случае уж такие компании, как "Роснефть" и РЖД, точно. Я думаю, что это 2021 год", — считает замминистра финансов.

По словам Моисеева, позиция Минфина состоит в снижении доли государственного участия в уставных капиталах указанных компаний до 50% плюс одна акция.

"Позиция ровно такая, как ее озвучил министр, что везде, где у нас значительно больше, чем 50% +1 акция, надо внимательно посмотреть, насколько это обосновано. Есть случаи, когда это обосновано. Связано это с тем, что наличие публично торгуемых акций предполагает значительно больше прозрачности, а в нынешних условиях это не всегда оптимально", — добавил Моисеев.

Как отмечает замминистра финансов, спрос на акции указанных компаний является высоким.

"Индекс Московской биржи сейчас вполне хороший, если не считать последних нескольких недель, в целом он нормальный. Это говорит о том, что спрос на акции есть. Если цены на акции растут, значит покупатели есть", — сказал Моисеев.