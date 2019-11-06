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«Газпром» начал экспорт СПГ в Монголию 

Rambler News Service + ещё 1 48 минут назад
«Газпром» начал экспорт СПГ в Монголию
Фото: РИА Новости
«Газпром» осуществил первую малотоннажную поставку российского сжиженного природного газа (СПГ) в Монголию, говорится в сообщении компании «Газпром экспорт».
«Первая малотоннажная поставка российского сжиженного природного газа осуществлена ООО "Газпром экспорт" на новый рынок сбыта — в Монголию», — говорится в сообщении.
Как поясняет компания, СПГ был отгружен в специальных криоконтейнерах в Якутске 22 октября. По железной дороге партия российского СПГ 2 ноября пересекла российско-монгольскую границу и 4 ноября прибыла в Улан-Батор. Объем партии составил 36 тонн СПГ (около 50 тыс. кубометров природного газа).
Грузоотправителем выступила «Сибирская топливно-энергетическая компания» (СиТЭК). Покупателем стала монгольская компания «УБ Метан».
СПГ будет использован в качестве моторного топлива на муниципальном транспорте в столице Монголии — Улан-Баторе.
Всего в 2020 году, по информации покупателя, спрос на СПГ в Монголии может составить 8 тыс. тонн (около 11 млн кубометров природного газа).
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Теги:
Компании , Газпром
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