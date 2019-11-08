Играть по-крупному. Малый бизнес зовут на биржу

Банковские кредиты как способ финансирования бизнеса — не самое дешевое удовольствие, особенно для небольших компаний. Хорошей альтернативой привлечения денежных средств может стать размещение акций и облигаций на фондовом рынке. Тем более что Минэкономразвития разработало специальную программу господдержки МСП по выпуску ценных бумаг.

Правительство начало помогать предприятиям МСП в выходе на биржу с весны этого года. В рамках нацпроекта развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития государство может компенсировать предпринимателям до двух процентов, но не более 1,5 миллиона рублей непосредственно затрат на размещение, а также до 70 процентов на выплату купонного дохода (установленная эмитентом при выпуске ценной бумаги величина дохода, которую владелец облигации получает за заданный период времени) уже после выпуска облигаций. «Каждый субъект МСП подбирает более выгодную и удобную для себя меру поддержки, и мы должны предоставить ему многовариантный доступ к льготному финансированию, —комментирует Минэкономразвития. — Это могут быть биржевые инструменты, кредитные или лизинговые. Наша главная задача — предоставить ему как можно больше мер поддержки».

Кому положена субсидия

Государство компенсирует только фактически понесенные и документально подтвержденные затраты по выплатам купона, совершенным в срок и в полном объеме. Размер субсидий рассчитывается по специальной формуле, учитывающей установленную компанией ставку по выпуску облигаций, ключевую ставку Центробанка и другие параметры. Пошла навстречу малому бизнесу и Московская биржа , снизив комиссию за размещение ценных бумаг для малого бизнеса. Так, с 1 января 2019 года, размещение выпуска до 50 миллионов рублей стоит 50 тысяч рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

Рассмотрение заявок на субсидию проводится два раза в год — до 1 июля и до 1 октября. Их согласование должно занимать не более 50 дней. Чтобы попасть в список получателей субсидий, есть ряд условий. Например, эмитент должен относиться к предприятиям МСП, то есть иметь годовой оборот до двух миллиардов рублей и число работников не более 250 человек, не являться микрофинансовой организацией, своевременно платить налоги и не получать бюджетных средств по другим программам. Когда отбор пройден, затраты компенсируют в первую очередь тем компаниям, которые осуществляют деятельность в приоритетных отраслях экономики: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, строительство, туризм и других.

Кто первый

В рамках первого этапа реализации программы Минэкономразвития (до 1 июля) было распределено 5,8 миллиона рублей. Первыми компаниями, отобранными для выдачи субсидии, стали Новосибирский завод резки металла, ижевская компания «Талан-Финанс», занимающаяся жилищным строительством, и сеть фитнес-клубов «Брайт-Финанс», работающая в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени, Каменске-Уральском и Красноярске. Суммарно они получили 1,8 миллиона рублей на размещение облигаций и 4 миллиона рублей на субсидирование купонных платежей. Эта программа позволила им привлечь на бирже около 1,3 миллиарда рублей.

Выпуск биржевых облигаций сибирского производителя изделий из листового металла объемом 80 миллионов рублей состоялся 1 марта. Размещение прошло более чем удачно. Обладателями ценных бумаг завода стали более 70 инвесторов, переподписка составила 5 миллионов рублей (на столько спрос на облигации превысил предложение), объем сделок в первый час после размещения превысил 10,8 миллиона рублей. Компания выплачивает почти по одному миллиону рублей купонного дохода в месяц по размещенным на Московской бирже ценным бумагам. В качестве участника программы господдержки малого и среднего бизнеса «НЗРМ» получил компенсацию по первым трем купонным выплатам в размере 1,1 миллиона рублей и обратился за возмещением еще трех прошедших выплат.

«Нам субсидировали выпуск облигаций на 135 миллионов рублей и выплату купонов по этому выпуску, — рассказал «Аргументам и фактам» финансовый директор уральской сети фитнес-клубов Петр Федосеев. — Оформить субсидию оказалось совсем не сложно. И сама мера поддержки очень перспективная. Выпуск ценных бумаг — более дешевый способ финансирования бизнеса, чем кредиты. А государственная субсидия делает фондовые ресурсы еще дешевле и — самое главное — доступнее. Даже малым компаниям, которые экономят на всем».

По его словам, в этом году компания уже выпускала облигации на 220 миллионов рублей. Выход на биржу стоил сети один миллион. Полученные средства потратили на то, чтобы реструктурировать долги банкам, приобрести еще одно помещение в Екатеринбурге и завершить строительство клуба в Красноярске.

Второй отбор заявок эмитентов на получение государственных субсидий завершился 1 октября. Из 12 претендовавших на льготы компаний три участвовали и в июльском конкурсе. Они получат дополнительные 17 миллионов рублей на выплату купонных платежей. Из девяти «новичков» подали заявки такие предприятия, как: ООО «С-Инновации», ООО «Трейдберри», ПАО «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов», ООО «Ламбумиз», ООО «Каскад», ООО ТД «Мясничий», ООО «ОбъединениеАгроЭлита», ООО «Электрощит-Стройсистема» и ООО «Моторные технологии». Сумма запрашиваемой субсидии «новичков» на листинг — 10,7 миллиона рублей, на выплату купонного дохода — 8,6 миллиона рублей.

ООО «Трейдберри», первый в России бренд в сегменте экзотических и полезных снеков, привлек за счет эмиссии облигаций 40 миллионов рублей.

Биржа дешевле кредитов

Ранее гендиректор ООО «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев в разговоре с деловой газетой «Город N» отмечал, что привлекать финансирование, размещая облигации, выгоднее, чем брать кредит. «Сейчас банковское кредитование перестало быть эффективным инструментом привлечения финансирования — работать с ним все сложнее, требования к лизингополучателям ужесточаются. С точки зрения стоимости фондирования (это привлечения средств, используемые для обеспечения своей основной деятельности, — прим. „Ленты.ру), полученное через облигационный заем финансирование дороже на 1-2 процентных пункта, но трудозатраты на обслуживание выпуска значительно ниже“, — говорил глава фирмы. По его словам, в результате размещения облигационного займа компании удалось сбалансировать источники финансирования.

По экспертным оценкам, размер субсидии на размещение облигаций сопоставим с реальными затратами на эти цели: один выпуск облигаций обходится эмитенту от 500 тысяч рублей до 2,5 миллиона рублей. Конечно, все выплаты из федерального бюджета будут осуществляться только после погашения купона держателями облигаций. Тем не менее при действующих на рынке процентных ставках компания-эмитент имеет шанс получить заем дешевле примерно на 10 процентов годовых даже при первых размещениях. Кроме того, облигационные займы имеют несколько преимуществ перед банковскими кредитами. Во-первых, именно эмитент определяет условия кредитования. Во-вторых, в настоящее время купонные доходы по новым выпускам корпоративных облигаций в размере 12,75 процента годовых не облагаются НДФЛ. При этом выпуск облигаций эксперты считают более привлекательным инструментом для малых и средних предпринимателей, чем выпуск акций.

Что дальше

Согласно национальному проекту „МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“, в 2019 году правительство поставило целью помочь малому бизнесу привлечь с биржи 1 миллиард рублей, а на период до 2024 года — 47,6 миллиарда рублей. Все лимиты выделения средств в рамках программы уже полностью освоены, что говорит об актуальности подобного рода субсидирования для малого бизнеса. По словам исполнительного директора по рынку инноваций и инвестиций Московской биржи Геннадия Марголита, совокупный объем размещений эмитентов-субъектов МСП в 2019 году на конец октября составил 2,7 миллиарда рублей. „Состоялось 28 выпусков, в том числе 25 облигаций и 3 — акций. Это, конечно, очень мало в общем объеме финансирования МСП. Но пока у нас пилотная стадия, мы не торопимся, а задача заключается в том, чтобы на кейсах обкатать возможности более массового выхода компаний на фондовый рынок, прежде всего, через облигации“, — заявил Геннадий Марголит , выступая на III Ежегодном форуме FinSME 2019.

Предполагается, что в следующем году эти лимиты значительно увеличатся. Прогнозный объем субсидий в 2020 году составит порядка 172 миллионов рублей, из которых 158,5 миллиона придется на выплату купонного дохода по облигациям, а 13,5 миллиона — на субсидирование листинга облигаций, то есть стоимости процедур включения облигаций в список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам. Количество потенциальных эмитентов в рамках программы составляет 3,7 тысячи. До 2024 года должно состояться не менее 100 облигационных выпусков на общую сумму 47,6 миллиарда рублей.