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Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo
Фото: @andreev
Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble. Об этом он написал в Instagram-аккаунте.
Покупателем стала американская инвесткомпания Blackstone Group, которая оценила холдинг Андреева в три миллиарда долларов. MagicLab возглавит основательница Bumble Уитни Вульф Херд, ранее работавшая в Tinder.
По словам Андреева, после ухода из компании, он планирует «заниматься тем, что обожает больше всего — строительством чего-то большого».
Как уточняет The Bell, сервисом Badoo пользуется более 450 миллионов человек в 190 странах. У Bumble около 75 миллионов пользователей.
Андреев основал Badoo в 2006 году, двумя годами ранее в России он запустил сайт знакомств «Мамба». В 2018-м предприниматель занял 63-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием полтора миллиарда долларов.
В марте 2019-го Forbes поместил Андреева в список бизнесменов, изменивших представление о России в мире.
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Теги:
Компании , Андрей Андреев , Forbes
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