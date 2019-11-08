Российский бизнесмен продал сервис знакомств Badoo

Российский бизнесмен Андрей Андреев продал контроль в холдинге MagicLab, которому принадлежат Badoo и популярный в США дейтинговый сервис Bumble. Об этом он написал в Instagram- аккаунте.

Покупателем стала американская инвесткомпания Blackstone Group, которая оценила холдинг Андреева в три миллиарда долларов. MagicLab возглавит основательница Bumble Уитни Вульф Херд, ранее работавшая в Tinder.

По словам Андреева, после ухода из компании, он планирует «заниматься тем, что обожает больше всего — строительством чего-то большого».

Как уточняет The Bell, сервисом Badoo пользуется более 450 миллионов человек в 190 странах. У Bumble около 75 миллионов пользователей.

Андреев основал Badoo в 2006 году, двумя годами ранее в России он запустил сайт знакомств «Мамба». В 2018-м предприниматель занял 63-ю строчку в рейтинге богатейших россиян по версии Forbes с состоянием полтора миллиарда долларов.

В марте 2019-го Forbes поместил Андреева в список бизнесменов, изменивших представление о России в мире.