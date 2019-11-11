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ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
В понедельник газета "Известия" написала, что на черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тысяч строк. Несколько человек, данные которых предлагаются к продаже, подтвердили газете, что у них в настоящий момент есть депозиты в банке, а один клиент назвал сумму, которая совпала с указанной в базе.
"Банк провел расследование о появлении этой информации. Было выяснено, что речь идёт о единичных сведениях, которые были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", — заявили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что задачей ВТБ является защита как от внешних вызовов, связанных с действиями мошенников, так и внутренних угроз и для их предотвращения применяется комплекс мер, "обеспечивающих информационную безопасность самого высокого уровня".
"В банке существуют разграничения прав доступа к информации. Для этого на регулярной основе осуществляется жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными. Создан специальный закрытый периметр, обеспечивающий максимальную степень защиты банковских систем и внутренней информации", — заверили в пресс-службе ВТБ.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщил, что ведомство готовит предложения по введению административной ответственности за приобретение похищенных персональных данных и последующее их использование. Он отметил, что в последнее время все чаще появляются сообщения о преступлениях, связанных с воровством и последующей продажей баз данных, оформления поддельных документов и сделок с использованием украденных персональных данных.
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Теги:
Компании , Александр Жаров , Роскомнадзор , Банк ВТБ , газета "Известия" , РИА Новости
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