ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов

ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.

В понедельник газета "Известия" написала, что на черном рынке в продаже появилась база данных вкладчиков ВТБ. Информация состоит из 5 тысяч строк. Несколько человек, данные которых предлагаются к продаже, подтвердили газете, что у них в настоящий момент есть депозиты в банке, а один клиент назвал сумму, которая совпала с указанной в базе.

"Банк провел расследование о появлении этой информации. Было выяснено, что речь идёт о единичных сведениях, которые были актуальны по состоянию на 2016 год. Банк связался со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, предупредил о случившемся и принес свои извинения. Их информационной безопасности ничего не угрожает. Обращаем внимание, что утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", — заявили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что задачей ВТБ является защита как от внешних вызовов, связанных с действиями мошенников, так и внутренних угроз и для их предотвращения применяется комплекс мер, "обеспечивающих информационную безопасность самого высокого уровня".

"В банке существуют разграничения прав доступа к информации. Для этого на регулярной основе осуществляется жесткий контроль действий пользователей при работе с конфиденциальными данными. Создан специальный закрытый периметр, обеспечивающий максимальную степень защиты банковских систем и внутренней информации", — заверили в пресс-службе ВТБ.