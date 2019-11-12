Экспортеры РФ недосчитались выручки на млрд долларов

Российские экспортёры недосчитались выручки на миллиарды долларов

Аудиторская компания FinExpertiza провела исследование и выяснила, что за первые восемь месяцев 2019 года выручка российских компаний-экспортёров упала в сумме на $12 млрд по сравнению с прошлым годом.

За январь-август экспортёры заработали $275,1 млрд Нефтяники получили на $7,75 млрд меньше, чем за аналогичный период 2018 года, также упали доходы поставщиков газа, металлов и пшеницы. Объёмы поставок снизились на 4,2%, пишут «Известия».

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Майорова рассказала, что 63,7% российского экспорта в 2019 году — топливно-энергетические товары. Эксперт считает, что падение цен на нефть спровоцировали торговые войны США и Китая и промышленная рецессия во многих странах мира. При этом Минэкономразвития РФ даёт оптимистический прогноз на 2020 год, в ведомстве заявили возможном превышении российским экспортом показателей 2019 года.

Как писал News.ru ранее, объём экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе—сентябре 2019 года уменьшился на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил $90,43 млрд При этом физический объём экспорта нефти за отчётный период вырос на 3,3%, до 197,6 млн т.