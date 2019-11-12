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Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка и Газпромбанка 

Прайм 55 минут назад
Fitch подтвердило рейтинги Сбербанка и Газпромбанка
Фото: РИА Новости
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Сбербанка на уровне "BBB" и Газпромбанка — на отметке "BBB-", прогноз по рейтингам стабильный, сообщается в релизе агентства.
Краткосрочный РДЭ Сбербанка также сохранён, на уровне "F2", Газпромбанка — на "F3". Рейтинг устойчивости (VR) при этом был повышен для Сбербанка до "bbb" с "bbb-", для Газпромбанка — до "bb" с "bb-".
Fitch также подтвердило долгосрочный РДЭ ВЭБ.РФ на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, краткосрочный — на "F2".
"Подтверждение долгосрочных РДЭ… для Сбербанка и ВЭБа на суверенном уровне "BBB" и "Газпромбанка" на "BBB-" отражает мнение Fitch об очень высоком стремлении российских властей оказывать им поддержку в случае необходимости", — говорится в сообщении агентства.
Подтверждение рейтингов ВЭБа, отмечают аналитики Fitch, также отражает ожидание агентством того, что корпорация получит достаточную и своевременную государственную поддержку в краткосрочной или среднесрочной перспективе для устранения потенциальной слабости в отношении платёжеспособности и ликвидности.
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Теги:
Компании , Газпромбанк , ВЭБ , Сбербанк России , Fitch Ratings
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