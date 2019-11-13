Названы самые богатые компании России

Десятку крупнейших российских компаний по объему средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года, возглавил Сбербанк . На его счетах оставалось 2,33 триллиона рублей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

С учетом банков общие накопления топ-10 компаний составляют порядка 7,5 триллиона рублей. Если же убрать из рейтинга кредитные учреждения, которым из-за специфики бизнес-модели обычно необходимо больше денег, в том числе для поддержания резервов, то топ-10 возглавят «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Накопления десяти богатейших компаний без учета банков составят 3,4 триллиона рублей.