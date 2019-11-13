Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.30
$
64.14
70.84
70.84
Прогноз
18.11 – 25.11
$
64.50
72.50
Индексы и котировки Brent
61.52
+0.00 Золото
1461.83
+0.01 РТС
1433.28
–0.24
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1010
–0.0102
29.10
1.1112
10.11
30.10
18.10

Названы самые богатые компании России 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Названы самые богатые компании России
Фото: РИА Новости
Десятку крупнейших российских компаний по объему средств и эквивалентов, накопленных на счетах на конец 2018 года, возглавил Сбербанк. На его счетах оставалось 2,33 триллиона рублей. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
На втором месте оказался Газпромбанк (триллион рублей в остатке на счете), на третьем — ВТБ (929,3 миллиарда рублей). В десятку также вошли «Газпром» (849,4 миллиарда), «Роснефть» (832 миллиарда), «Лукойл» (492,7 миллиарда), «Альфа-банк» (297,8 миллиарда), «Сургут-нефтегаз» (260,3 миллиарда), «Газпром нефть» (247,6 миллиарда) и «Почта России» (203,5 миллиарда).
С учетом банков общие накопления топ-10 компаний составляют порядка 7,5 триллиона рублей. Если же убрать из рейтинга кредитные учреждения, которым из-за специфики бизнес-модели обычно необходимо больше денег, в том числе для поддержания резервов, то топ-10 возглавят «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Накопления десяти богатейших компаний без учета банков составят 3,4 триллиона рублей.
В сентябре издание назвало крупнейшие компании России — тогда рейтинг четвертый год подряд возглавил «Газпром», чья выручка по итогам 2018 года составила 8,2 триллиона рублей. На втором месте рейтинга оказался «Лукойл» с выручкой 7,5 триллиона рублей, на третьем — «Роснефть» с выручкой 6,9 триллиона. В пятерку лидеров также вошли Сбербанк и РЖД.
Видео дня. Почему микрожилье в Москве стало востребованным
Последние новости
ФСБ провела операцию против крупнейшего наркомагазина в даркнете ФСБ провела операцию против крупнейшего наркомагазина в даркнете На Россию надвигаются аномальные холода На Россию надвигаются аномальные холода Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400 Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400
Комментарии2 
Теги:
Компании , Григорий Березкин , Газпромбанк , Почта России , Газпром , Банк ВТБ , Сбербанк России , Газпромнефть , Лукойл , Роснефть , РЖД , Альфа-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван страшный сценарий газового разрыва Украины с РФ
Назван страшный сценарий газового разрыва Украины с РФ 589
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты
Раскрыты траты российских регионов на нацпроекты
Недельный чек россиян прибавил меньше рубля
Недельный чек россиян прибавил меньше рубля
Выдача материнского капитала в России сократилась
Выдача материнского капитала в России сократилась 3
Что может спасти рубль от падения концу года
Что может спасти рубль от падения концу года 2
Видео
Зеленский анонсировал распродажу земли
00:31
Зеленский анонсировал распродажу земли
Экономика Статьи
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
04:46
У «Северного потока-2» осталась последняя проблема
Экономика Статьи
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
05:35
Части россиян могут снизить пенсионный возраст
Личный счет Статьи
Россиянам подняли зарплату
01:00
Россиянам подняли зарплату
Личный счет Компании
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
08:51
Угроза России: Польша остановит «Северный поток — 2»
Рынки Компании
Не простили: России вернут советский долг
00:29
Не простили: России вернут советский долг
Экономика
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
00:38
Отдых без альтернатив: Турция дорожает
Экономика Статьи
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
00:40
Набиуллина раскрыла планы по ключевой ставке
Экономика
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение