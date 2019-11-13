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Сбербанк запустил платформу «СберЛогистика» 

Рамблер 1 час назад
Сбербанк запустил платформу «СберЛогистика»
Фото: ТАСС
Сбербанк 13 ноября 2019 года объявил запуске логистической платформы «СберЛогистика». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».
В банке рассказали, что к старту продаж «СберЛогистика» подошла, заложив основу собственной складской инфраструктуры, сетей курьерской доставки, а также пунктов приема и выдачи посылок во всех российских регионах.
В октябре у «СберЛогистики» открылся собственный склад класса А в Москве площадью около 50 тысяч квадратных метров. Там есть все необходимое для оказания полного спектра складских услуг — от ответственного хранения до передачи заказа покупателю. До конца года заработают склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис рассказал, что со «СберЛогистикой» смогут сотрудничать как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели.
«Многие лидирующие мировые экосистемы развивают собственные логистические платформы, Экосистема Сбербанка не будет исключением. «СберЛогистика» оперирует на собственной складской инфраструктуре от Москвы до Владивостока с элементами нулевой и последней мили. Мы рассчитываем, что сможем создать уникальное предложение для клиентов, юридических физических лиц, а также дадим возможность подключаться к нашей платформе и внешним курьерским сетям и любым игрокам рынка электронной коммерции, начиная с крупнейших и заканчивая индивидуальными предпринимателями, продающим товары через социальные сети», — заявил Хасис.
Он подчеркнул, что компания будет открыта к сотрудничеству даже с конкурентами.
«Доступные цены, хороший сервис и открытость нашей логистической платформы к сотрудничеству, в том числе и с конкурентами, лягут в основу проекта и позволят в рамках экосистемы Сбербанка создать одного из крупнейших игроков на растущем и динамичном рынке», — заключил Хасис.
У «СберЛогистики» есть собственные курьерские службы в 19 городах, а с учетом партнерских служб компания представлена в 465 населенных пунктах страны.
Компания обеспечена сетью из шести тысяч пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах. Кроме того, «СберЛогистика» развивает собственную сеть постаматов.
Стоимость «Сберпосылки» — одного из главных продуктов компании — начинается от 99 рублей за отправление весом до пяти килограммов (на условиях самовывоза). Сроки доставки составляют от одного до четырех дней по всей России. Курьерская доставка от двери до двери представлена в двух вариантах: «Сберкурьер» (от 129 рублей за посылку до пяти килограммов за 1–4 дня) и «Сберкурьер+» (от 149 рублей за посылку той же весовой категории, срок доставки — в день обращения или на следующий). Оба продукта доступны частным клиентам на сайте sberbank.ru.
Гендиректор «СберЛогистики» Сергей Малышев рассказал о целях новой компании.
«Стратегическая цель «СберЛогистики» — стать самым привлекательным логистическим сервисом на рынке. Мы развиваем универсальную открытую логистическую платформу федерального масштаба с едиными стандартами качества для частных и корпоративных клиентов с простыми и понятными продуктами, доступными для всех офлайн, онлайн и по цене», — заявил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее «Коммерсант» сообщил со ссылкой на источники, что Сбербанк приступил к запуску сервиса по доставке банковских карт клиентам на дом. Источники газеты заявляли, что банк планирует доставлять карты собственной службой.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Компании , Лев Хасис , Сергей Малышев , Сбербанк России
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