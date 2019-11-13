«Нафтогаз» сетует на отсутствие предложений от «Газпрома»

Потери в $250 млн в месяц: Киев ждет предложений от «Газпрома»

«Нафтогазе» отказались от обнуления взаимных претензий с «Газпромом» по транзиту газа и посетовали на то, что других предложений от Москвы не поступает. При этом ежемесячно при прекращении транзита Украина будет терять $200-250 млн Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Киев не примет вариант отказа с «Газпромом» от взаимных претензий по транзиту энергоносителя, и посетовал на то, что других предложений от Москвы не поступает.

По словам украинского топ-менеджера, инициатива президента России Владимира Путина прекратить «абсурдные споры» в судах различного уровня и отказаться от взаимных многомиллиардных исков неприемлема для Киева.

«Мы не воспринимаем такое предложение вообще. Мы говорим, что мы конструктивно настроены, можем рассмотреть разные варианты того, как они выполняют решение арбитража. Но просто о нем забыть не можем», — подчеркнул Витренко.

При этом он подтвердил ранее сделанные экспертами и политиками заявления о том, что ежемесячно при прекращении транзита Украина будет терять $200-250 млн и украинское «правительство почувствует эффект сразу же».

О том, что переговоры по заключению нового договора между Москвой и Киевом необходимо начать с чистого листа, ранее говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер

«Мы предлагаем такой нулевой вариант, который бы полностью прекратил все судебные иски, все иски были бы отозваны, и была бы подведена черта под всей этой историей», — объяснял Миллер на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в октябре нынешнего года.

«Абсурдные споры» России и Украины необходимо прекратить — на это указывал ранее Владимир Путин. Он отмечал, что это нужно для конструктивной работы по транзиту газа. Также российский лидер заявлял, что Москва готова пойти навстречу и установить значительно более низкую цену на поставки газа на Украину.

Путин напоминал, что «Газпром» «ничего не транзитирует», в то время как украинские власти пытаются с него взыскать $7 млрд «за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке», передает НСН.

«Это просто абсурд!» — возмущался глава государства.

В начале нынешнего месяца Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил трехсторонние переговоры по условиям транзита российского газа через территорию Украины, в которых также участвуют представители Еврокомиссии

если Германия примет документ, который позволит обойти ограничения новой газовой директивы ЕС для экспортного российского газопровода «Северной поток — 2», он будет обжалован Киевом.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка. Чиновник рассказал о методах сдерживания, которые планируют использовать украинские власти.

«Это могут быть судебные процедуры между Европейской комиссией, правительством Германии, Польшей, Украиной. (...) Между многими», — сказал он на конференции «Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» в Киеве.

Отметим, что 13 ноября бундестаг одобрил защищающий «Газпром» от газовой директивы ЕС документ.

Действующий договор прекращает свою юридическую силу 31 декабря. Москва и Киев ведут переговоры по дальнейшему контракту на транзит газа в Европу через Украину. Вместе с тем обсуждаются поставки российского топлива в эту страну.

В качестве запасного варианта Москва готова продлить транзитный договор на 2020 год. Некоторые эксперты считают, что реализация «Северного потока — 2», трубопровода, проходящего по дну Балтийского залива, позволит России отказаться от сотрудничества с Украиной, так как будут увеличены объемы поставок в Европу по другому каналу.

При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова , газотранспортная система Украины просто перестанет существовать без прокачки российского энергоносителя, передает ФАН.

«Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — заявил представитель Кремля.

По его словам, пока трудно сказать, как будет развиваться данная ситуация, при этом Россия не может осуществлять транзит, если Украина против этого. Песков напомнил, что продолжается «вакханалия в арбитраже», имея в виду международные инстанции.