Банки временно снижают ставки по кредитам

Банки подготовились к Новому году временным снижением ставок по кредитам

Последние два месяца уходящего года — ноябрь и декабрь — традиционно отличаются повышенным интересом клиентов к кредитам наличными перед новогодними праздниками, что влечет за собой специальные предложения от банков в виде сниженных процентов по кредитам, указывают опрошенные РИА Новости кредитные организации.

Сбербанк , который задает тренды на рынке ставок, с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года снизил ставки по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, минимальная фиксированная ставка теперь составляет 11,9%. Однако некоторые банки успели опередить крупнейший банк в этом вопросе.

Дмитрий Гузнер. Так, банк "ФК Открытие" еще с 1 ноября снизил ставки по программам потребительского кредитования. "Теперь ставка для заемщиков с программой страхования составляет всего 8,5% на первый год. В ближайшее время изменять процентные ставки по кредитам наличными не планируется", — отмечает замначальника управления потребительского кредитования банка "Открытие"

А банк "Восточный" в преддверии Нового года, помимо акции по снижению ставки, увеличил максимальную сумму кредита до 1,5 миллионов рублей. Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам еще в конце октября в среднем на 2 процентных пункта. "В связи со снижением Банком России ключевой ставки, Россельхозбанк рассматривает возможность дальнейшего снижения процентных ставок и предложения специальных условий к Новому году", — отметили в банке.

"Мы в ОТП Банке также планируем традиционно выпустить спецпредложения со сниженными ставками, чтобы наши клиенты были готовы к распродажам и скидкам в магазинах", — сказали в пресс-службе финансового учреждения.

Ряд банков не спешит снижать ставки, например, ВТБ "Русский Стандарт" — они указывают, что их политика будет определяться движением ключевой ставки ЦБ.