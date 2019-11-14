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«Роскосмос» потратит миллионы рублей на подарочный борщ и игрушечные луноходы 

Lenta.ru 1 час назад
«Роскосмос» потратит миллионы рублей на подарки
Фото: Кадр: «Роскосмос»
«Роскосмос» потратит 17 миллионов рублей на закупку новогодних подарков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на техническое задание к заказу.
По данным агентства, к Новому году госкорпорация закажет тысячу подарочных наборов с космической едой. В наборе будет шесть тюбиков: на первое — борщ и гороховый суп, на второе — гречка с мясом и треска с картофелем, на десерт — творог с яблочным пюре и клюквенный морс.
Также по заказу компании изготовят 800 подарочных наборов с конфетами, раскрашенными в цвета планет Солнечной системы.
Помимо этого «Роскосмос» закупит 1,5 тысячи елочных игрушек в виде луноходов, 500 темно-синих накидок из флиса с логотипом компании и звездами, а также настольные игры, в частности, лото.
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Теги:
Компании , Роскосмос
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