Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 1,4%

Выручка оператора «Мегафон» выросла в III квартале 2019 года на 1,4% до 90 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Число абонентов сотовой связи в России выросло на 0,1% до 75,3 млн человек, пользователей передачи данных — на 6,2% до 34,2 млн человек.

Показатель OIBDA вырос в отчетном периоде на 15,8% до 38,97 млрд рублей, рентабельность по OIBDA выросла на 5,4 процентных пункта до 43,3%. Чистая прибыль в III квартале составила 3,2 млрд рублей.

Наиболее быстрыми темпами в отчетном квартале выросла выручка от продажи оборудования и аксессуаров — на 36,5% до 11,1 млрд рублей. В компании связывают это с обновлением салонов.

«Среднедневное число клиентов за третий квартал 2019 года в обновленных салонах выросло на 20%, а средняя дневная выручка на один такой салон за третий квартал 2019 года увеличилась на 30 40% после обновления салонов», — указано в сообщении.

Чистый долг оператора снизился с 360,6 млрд рублей на 30 июня 2019 года до 350,29 млрд рублей на 30 сентября 2019 года.

Объем капитальных затрат в III квартале 2019 года снизился на 37,2% и составил 11,6 млрд рублей, так как год назад оператор понес существенные затраты на развитие биллинговой платформы, а также затраты по развертыванию и улучшению качества сети.

«Основные инвестиционные проекты третьего квартала 2019 года по-прежнему включают развертывание сетей LTE и LTE Advanced: за третий квартал было введено около 3 000 базовых станций, из них стандарта LTE / LTE Advanced — около 2 200», — говорится в сообщении.