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Суд истребовал у ЦБ досье на Промсвязьбанк до санации 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Суд истребовал у ЦБ досье на Промсвязьбанк до санации
Фото: News.ru
Арбитражный суд Москвы в рамках иска Промсвязьбанка против своих бывших владельцев и топ-менеджеров удовлетворил ходатайства об истребовании у Центрального банка ряда документов о финансовом положении банка с июня по сентябрь 2017 года.
Об этом сообщает информационное агентство RNS.
Суд, рассмотрев два ходатайства об истребовании доказательств, находит их подлежащими удовлетворению. Из Центрального Банка будут истребованы: досье Банка России в отношении Промсвязьбанка за период с 1 июня 2017 года по 30 сентября 2017 года, ежеквартальные аналитические записки куратора и надзорных органов, назначенных Банком России в отношении Промсвязьбанка, за период с 1 июня 2017 года по 30 сентября 2017 года, — говорится в сообщении.
В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка. Через год кредитная организация подала иск в Арбитражный суд Москвы на сумму более 282 млрд рублей о взыскании убытков с бывших владельцев.
Как ранее писал News.ru, следователи нашли исчезнувшие финансовые документы и картины по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к бывшим владельцам кредитной организации Алексею и Дмитрию Ананьевым, обвиняемым в растрате в особо крупном размере и скрывающимся за границей.
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Теги:
Компании , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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